Return to Castle Wolfenstein vom Index: Der Shooter-Klassiker kehrt nach 24 Jahren offiziell zurück

„Return to Castle Wolfenstein“ ist ab sofort nicht mehr indiziert, da die BzKJ sämtliche Fassungen vorzeitig von der Liste jugendgefährdender Medien gestrichen hat. Damit endet eine Ära der Zensur-Debatten rund um den ikonischen ID-Software-Shooter in Deutschland.

Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) hat nicht nur das Original von 2001, sondern auch die Konsolen-Ableger „Tides of War“ (Xbox) und „Operation Resurrection“ (PS2) vorzeitig vom Index gestrichen.

Ein Meilenstein der Shooter-Geschichte

Als „Return to Castle Wolfenstein“ damals erschien, war es für uns Gamer ein technisches Brett. Die Quake-3-Engine zauberte eine Atmosphäre auf den Bildschirm, die zwischen klassischem Agenten-Thriller und okkultem Horror perfekt balancierte.

Doch in Deutschland war der Release von Anfang an kompliziert. Während die Gewalt an sich unangetastet blieb, sorgten die Symbolik und die Story-Elemente für die Schere im Kopf. Dass das Spiel trotz einer USK-16-Einstufung für die entschärfte Fassung später indiziert wurde, zeigt, wie streng die Behörden damals agierten.

Warum die Streichung jetzt logisch ist

Die vorzeitige Listenstreichung nach 24 Jahren (regulär wären es 25) ist eine seltene Ausnahme. Die Prüfpraxis hat sich gewandelt. Seitdem die USK auch bei Spielen mit historischer Symbolik die Sozialadäquanzklausel anwenden darf, hat sich die Bewertungsgrundlage verschoben.

Was 2002 noch als jugendgefährdend galt, wird heute im Kontext der Kunstfreiheit und der historischen Einordnung oft anders bewertet. Ein Stück Gaming-Kultur ist somit offiziell zurück im digitalen Regal, ohne dass man über Umwege oder Importe gehen muss.

Damit ist Wolfenstein (2009) das letzte verbleibende Spiel der Serie, das noch auf dem Index steht. Alle modernen Ableger von MachineGames sind ohnehin längst in ihren internationalen Fassungen hierzulande zugänglich. Die Streichung von „Return to Castle Wolfenstein“ macht den Weg frei für unkomplizierte Re-Releases auf Plattformen wie Steam oder GOG, ohne dass deutsche IPs ausgesperrt werden müssen.

Die Streichung ist vor allem ein Sieg für die Archivierung von Games. Wer den Multiplayer-Modus damals geliebt hat, wird wissen, dass „Return to Castle Wolfenstein“ spielerisch immer noch extrem präzise ist. Dass wir nun ohne rechtliche Grauzone darauf zugreifen können, ist längst überfällig.