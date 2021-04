Returnal – Housecast Episode #5 rückt Feinde in den Mittelpunkt

Entwickler Housemarque hat die finale Episode ihrer Housecast-Serie zu Returnal veröffentlicht. Darin widmet man sich noch einmal den Feinden und Gegnertypen im Spiel.

Erst kürzlich gab es dazu ein Special, in dem man die verschiedenen Arten vorgestellt hat. Housemarque verspricht unterschiedlichste Gegner, die sich durch ihre einzigartige Ästhetik und Spezialattacken selbst noch in Gameplay-Nuancen unterscheiden.

Inspirationen bezog man dazu unter anderem aus der griechischen Mythologie, was sich nicht nur in den Gegnern wiederspiegelt, sondern auch im Namen der Protagonistin Selene, die Göttin des Mondes. Auch der Namen des Planeten Atropos findet sich in der griechischen Geschichte wieder, darunter in den Mythologien rund um Atlantis und Achilles.

Eine Auswahl an Gegnern, die euch auf erwarten:

Mycomorph – Eine große pilzartige Entität, die ihre eigenen Sporen abfeuern kann, die die Bewegung des Ziels verlangsamen.

– Eine große pilzartige Entität, die ihre eigenen Sporen abfeuern kann, die die Bewegung des Ziels verlangsamen. Titanops – Bewegt sich schnell, indem er sich stürzt und springt, um in Reichweite zu gelangen, wo er sein Ziel mit seinem Klingenglied verstümmeln kann.

– Bewegt sich schnell, indem er sich stürzt und springt, um in Reichweite zu gelangen, wo er sein Ziel mit seinem Klingenglied verstümmeln kann. Automat – Zusätzlich zu den schnell schießenden Waffen können diese mit den Krallen auf das Ziel einschlagen oder es ergreifen.

– Zusätzlich zu den schnell schießenden Waffen können diese mit den Krallen auf das Ziel einschlagen oder es ergreifen. Gorgolith – Ein Raubtier aus dem Hinterhalt, das unter dem Sand lebt. Kann seinen Schwanz oder seine Zunge benutzen, um auf sein Ziel zu peitschen.

– Ein Raubtier aus dem Hinterhalt, das unter dem Sand lebt. Kann seinen Schwanz oder seine Zunge benutzen, um auf sein Ziel zu peitschen. Ixion – Informationen nicht gefunden.

– Informationen nicht gefunden. Infizierter Scout – Informationen nicht gefunden.

Returnal erscheint am 30. April exklusiv für PS5.