Returnal – Housemarque präsentiert den Story Trailer

Entwickler Housemarque und Sony blicken heute auf die Story von Returnal, das Ende April exklusiv für PlayStation 5 erscheint.

Spieler übernehmen in Returnal die Astra-Scout-Astronautin Selene und tauchen im Verlauf des Spiels tief in ihre Psyche ein. Selene stürzt auf dem lebensfeindlichen Planeten Atropos ab und befindet sich seitdem in einer alptraumhaften Zeitschleife. Jedes Mal, wenn sie stirbt, wird sie in der Zeit an einen Punkt kurz vor dem Absturz zurückgeschleudert. In jedem Zyklus verändern sich die prozedural generierte Umgebung sowie das auffindbare Arsenal an Waffen und Ausrüstung, sodass sich Selene in ihrem Überlebenskampf stets neu anpassen muss.

Das Roguelike-Gameplay mit herausfordernden und actionreichen Schlachten mischt sich dabei mit spannender Erkundung, Plattformer-Elementen und einer Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten. Jeder Durchlauf ist anders und jede Entscheidung muss abgewägt werden, um permanente Fortschritte zu erzielen, was schnell zu einem belohnenden “Nur noch eine Runde”-Gefühl führt.

Zusammen mit einer einnehmenden Geschichte, bombastischem 3D-Sound, superschnellen Ladezeiten und taktilem haptischen Feedback liefert Returnal ein einzigartiges Spielerlebnis.

Returnal erscheint am 30. April 2021.