Returnal – Möglicherweise DLC angeteased

Der vom finnischen Studio von Housemarque entwickelte roguelike Shooter Returnal gehört zu den bisherigen Highlights des Jahres. Anfang des Jahres wurde das Spiel exklusiv für die Playstation veröffentlicht und ist, auch aufgrund einiger Verschiebungen, ein Anwärter auf den Titel „Spiel des Jahres“. Auch in unserem Test konnte das Spiel durchaus überzeugen. Nachdem Returnal auch finanziell durchaus ein Erfolg für Sony war, warten wir gespannt auf Informationen, wie es mit dem Titel in Zukunft weitergehen könnte.

Zeigt ein Twitterbild DLC-Material?

Über Twitter haben die Entwickler nun ein Bild geteilt, dass so nicht aus dem bisherigen Spiel zu stammen scheint. Dazu schreiben sie „Atropos..?“, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass zukünftige Inhalte auf einem anderen Planeten spielen könnten. Atropos ist nämlich der Name des Planeten, auf dem die Haupthandlung von Returnal angesiedelt ist.

Viel Information ist das natürlich nicht, dennoch ist davon auszugehen, dass Housemarque irgendeinen Plan mit dem Tweet verfolgt. Die Fans reagieren darauf übrigens überschwänglich und hoffen, dass dahinter tatsächlich ein DLC steckt. Genug zu erzählen sollte es nach dem Hauptspiel auf jeden Fall geben.

Ob wir in den nächsten Tagen schon schlauer sein werden, bleibt abzuwarten. Es wäre nämlich gut möglich, dass Housemarque und Sony eine Ankündigung bis zu den Game Awards aufsparen. Diese finden am 10. Dezember statt und würden eine angemessene Kulisse und Bühne bieten.

Aus dem einen Bild lässt sich natürlich absolut nichts herauslesen. Jegliche Interpretation wäre rein spekulativ. Dennoch hat das Bild definitv die Wirkung erzielt, die sich die Entwickler erhofft hatten. Returnal ist wieder ein Thema und wir wissen jetzt, dass irgendetwas passieren wird.

Returnal erschien am 30. April exklusiv für die PS5 und konnte mit gutem Gameplay, interessanter Story und schicker Grafik punkten. Einen Trailer des Spiels könnt ihr euch hier ansehen: