Returnal – Nicht genutzte Ideen fließen in neues Projekt ein

Eine direkte Fortsetzung von Returnal wird es wohl nicht geben, dafür möchte man nicht genutzte Ideen in das neue, bisher nicht angekündigte Projekt einfließen lassen.

Das sagte Entwickler Housemarque in einem Interview mit VGC, wonach das Returnal-Projekt derart ambitioniert war, dass man nicht alle Ideen realisieren konnte. Hier gab es jede Menge Dinge, die man nun in einer neuen IP verarbeiten möchte.

Für Housemarque war der Entwicklungsprozess damals ziemlich neu, die kaum abschätzen konnten, welchen Umfang es letztendlich haben wird. Daraus geht man nun gestärkt hervor, um sich an das nächste Projekt zu machen.

Eevi Korhonen, Senior Narrative Designer bei Housemarque, sagte hierzu:

„Return war so ambitioniert, wir haben super groß geträumt, aber wir mussten auch so viel auf zurücklassen. All diese Ideen und Erzählsysteme. Ich freue mich sehr darauf, diese Teile wieder aufzuheben und zu sehen, wie sie zu unserer neuen IP-Story passen. […] Wir hatten nicht ganz im Griff, wie groß Returnal werden würde, für eine neue Plattform auf einer neuen Engine mit einem neuen Team, all diese Dinge erfordern etwas Lernen. Jetzt haben wir dieses Team, das durchs Feuer gegangen ist und gelernt hat, wie man ein Spiel wie Returnal macht. Daraus können wir gestärkt durchstarten.“