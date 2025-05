Returnal – PS5 Pro-Upgrade übertrifft die Erwartungen: Schärfer, flüssiger, zukunftstauglich

Vier Jahre nach dem Launch kehrt Returnal in die Schlagzeilen zurück – nicht wegen einer Fortsetzung, sondern wegen eines technischen Upgrades, das selbst hart gesottene Performance-Enthusiasten überrascht. Housemarque hat dem ohnehin visuell eindrucksvollen Roguelike einen PS5 Pro-Patch spendiert – und Digital Foundry bescheinigt dem Update nicht weniger als „bemerkenswerte“ Verbesserungen.

Zwar versprach der Entwickler im Vorfeld „bis zu 2,5-fache Auflösung“, doch was am Ende herauskommt, übertrifft selbst diese optimistische Ansage. Mit bis zu 3072 x 1728 Pixeln kratzt Returnal nun gefährlich nah an echtem 4K – nicht mehr durch das übliche Trickkisten-Rendering, sondern mit dynamischer Auflösungsskalierung, die im laufenden Spielgeschehen fast unsichtbar bleibt.

Von 1080p zu Next-Gen-Klarheit: Returnal glänzt auf der PS5 Pro

Zum Vergleich: Die ursprüngliche PS5-Version erreichte native 1080p, rekonstruierte daraus 1440p und setzte dann auf Checkerboard-Rendering, um die 4K-Marke optisch zu simulieren. Der Unterschied ist kein bloßes Zahlenspiel – Returnal sieht jetzt schlichtweg knackiger aus. Wer bislang dachte, der Titel sei schon am Limit des Möglichen angekommen, wird eines Besseren belehrt.

Auch in Sachen Performance legt die PS5 Pro-Version zu. Besonders bei den Bosskämpfen, in denen zuvor gelegentliche Framerate-Drops das ansonsten flüssige Spielerlebnis störten, zeigen sich deutliche Verbesserungen. Lediglich beim Nachjustieren der dynamischen Auflösung kann es zu Mikrorucklern kommen – ein kleines Übel, das die technische Gesamtleistung kaum schmälert.

Stabile Performance mit kleinen Makeln – ein technisches Comeback

Dennoch bleibt ein kleiner Wermutstropfen: Das PC-Pendant bietet weiterhin Raytracing-Effekte und eine insgesamt überlegene Bildqualität – allerdings auch zum Preis deutlich höherer Systemanforderungen.

Dass dieses Upgrade kostenlos zum vierten Geburtstag von Returnal veröffentlicht wurde, ist ein feiner Zug – und möglicherweise ein letzter technischer Feinschliff, bevor Housemarque mit dem mysteriösen Project Saros die nächste Evolutionsstufe zündet. Für Besitzer einer PS5 Pro ist dieser Patch jedenfalls ein Paradebeispiel dafür, wie man alte Titel mit moderner Hardware sinnvoll aufwertet.