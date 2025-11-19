Revenge of the Savage Planet: Bingo Brawl Kostenloser KoOp-DLC bringt frischen Wettbewerb

Manchmal braucht es nur eine gute Idee, um ein bekanntes Spielgefühl komplett umzudrehen. Bei Revenge of the Savage Planet ist es diesmal ausgerechnet ein Klassiker aus der Familienrunde: Bingo. Mit Bingo Brawl erscheint heute ein kostenloser DLC, der die ohnehin chaotische Co-Op-Erfahrung des Spiels noch weiter aufmischt,

Neuer Co-Op-Modus: Bingo trifft Weltraumchaos

Revenge of the Savage Planet (mein Review) war schon immer dann am besten, wenn man gemeinsam Unsinn anstellte, egal ob online oder im lokalen Splitscreen. Der neue Modus baut genau darauf auf. Bingo Brawl verwandelt die Erkundung der wilden Planeten in eine Art Mini-Wettkampf, bei dem das bekannte Co-Op-Gefühl bestehen bleibt, aber ein klarer spielerischer Anreiz dazukommt.

Auf einer leicht überarbeiteten Version der Startwelt arbeiten sich Teams über Bingo-Felder, die Aufgaben aus Kategorien wie Zerstören, Scannen, Navigieren oder Sammeln enthalten. Die Herausforderung besteht darin, möglichst schnell vollständige Reihen abzuschließen – horizontal, vertikal oder diagonal. Matchlängen lassen sich flexibel einstellen und reichen von kurzen Zwei-Minuten-Runden bis zu längeren Sessions. Damit funktioniert der Modus sowohl als spontane Einlage zwischendurch als auch als größerer Co-Op-Abend.

Mehr Freiheit für Experimente

Die Aufgaben greifen direkt ins Kern-Gameplay ein. Ob man ein paar Kreaturen zertrampelt, mit dem Gleiter eine längere Strecke segelt oder versteckte Objekte scannt, alles wirkt wie eine spielerische Aufforderung, die eigene Umgebung nochmal neu zu entdecken. Dazu kommen strategisch platzierte Upgrades, die alte Wege plötzlich relevanter machen.

Das DLC knüpft außerdem an den kürzlich erschienenen Remix Mode an, der bis zu 30 Modifikatoren bietet, ein Baukasten, der das Spiel in einen kleinen Sandbox-Spielplatz verwandelt. Bingo Brawl fühlt sich damit nicht wie ein isolierter Zusatz an, sondern wie eine Erweiterung, die das bestehende System clever nutzt. Wer gerne experimentiert, bekommt hier noch mehr Möglichkeiten, eigene kleine Herausforderungen zu bauen oder chaotische Partien mit Freunden zu gestalten.

Yooka-Laylee trifft Savage Planet

Ein charmantes Detail versteckt sich ebenfalls im Paket, der neue, kostenlose Yooka-Skin. Der grüne Chameleon-Held aus Yooka-Laylee passt überraschend gut in die schräge Sci-Fi-Welt – ein kleines Crossover, das einerseits als Fanservice funktioniert und andererseits zeigt, wie locker das Spiel mit Genre-Grenzen umgeht. Laylee pausiert, Yooka springt rein – und wie gut er sich im Chaos schlägt, dürfen Spieler jetzt selbst herausfinden.

Bingo Brawl wirkt auf den ersten Blick wie eine simple Ergänzung, bringt aber genau jene Form von Wettbewerb ins Spiel, die Co-Op-Titel oft fehlen lassen. Es bleibt unkompliziert, lädt aber zum Wiederspielen ein, besonders in Gruppen, die ohnehin regelmäßig gemeinsam unterwegs sind.

Die spannende Frage ist: Wird Bingo Brawl langfristig ein fester Bestandteil der Savage-Planet-Sessions – oder bleibt es ein witziger Zwischenstopp? Das werden ab dem 19. November die Spieler entscheiden.