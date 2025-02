Revenge of the Savage Planet: Mehr Planeten, mehr Chaos – Termin steht fest

Der Entwickler Raccoon Logic meldet sich mit einer saftigen Ladung intergalaktischer Anarchie zurück: Revenge of the Savage Planet erscheint am 8. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC. Wer es kaum erwarten kann, darf mit der Cosmic Hoarder Edition bereits drei Tage früher loslegen. Und als Sahnehäubchen gibt es das satirische Sci-Fi-Abenteuer ab Tag 1 im Xbox Game Pass.

Unternehmenswahnsinn trifft intergalaktisches Chaos

Alta Interglobal hat dich im wahrsten Sinne des Wortes im Stich gelassen. Ohne Job und ohne Plan wirst du auf einem fremden Planeten ausgesetzt und musst sehen, wie du zurechtkommst. Doch zum Glück ist dein Arsenal an schrägen Tools prall gefüllt: Von Goo-Kanonen über Lassos bis hin zu Pistolen und – weil warum nicht – Magazingabeln. Alles, was du brauchst, um dich aus dieser interstellaren Misere zu retten. Vorausgesetzt, du kannst es dir leisten.

Du willst ins Pioneer-Programm zurückkehren? Kein Problem! Revenge of the Savage Planet erscheint in drei unterschiedlichen Editionen:

Super Standard Edition (digital) – Enthält das Hauptspiel und das Cinco de Mayo Trash Panda Bonus-Item.

(digital) – Enthält das Hauptspiel und das Cinco de Mayo Trash Panda Bonus-Item. Cosmic Hoarder Edition (digital) – Neben dem Hauptspiel gibt’s hier frühen Zugang ab dem 5. Mai, exklusive Anzüge, ein Artbook, den Soundtrack und mehr.

(digital) – Neben dem Hauptspiel gibt’s hier frühen Zugang ab dem 5. Mai, exklusive Anzüge, ein Artbook, den Soundtrack und mehr. D1 Retail Edition (physisch) – Kommt mit einem limitierten Scratch-and-Sniff-Pack-In und exklusiven Skins.

Mehr Planeten, mehr Chaos, mehr Lachkrämpfe

Raccoon Logic bringt alles zurück, was du am Vorgänger geliebt hast – nur diesmal in der dritten Person und mit noch mehr Planeten.

Koop-Action ohne Grenzen : Online oder Couch-Koop mit geteiltem Bildschirm – egal, ob du mit deinem besten Freund oder deinem Haustier spielst.

: Online oder Couch-Koop mit geteiltem Bildschirm – egal, ob du mit deinem besten Freund oder deinem Haustier spielst. Vier (oder mehr?) Planeten zum Erkunden : Vollgepackt mit absurder Flora, seltsamer Fauna und Unternehmensintrigen.

: Vollgepackt mit absurder Flora, seltsamer Fauna und Unternehmensintrigen. Ein Arsenal für jeden Geschmack : Lasso, Schießerei, Stampfen, Schleim – du bestimmst deinen Weg durch den Wahnsinn.

: Lasso, Schießerei, Stampfen, Schleim – du bestimmst deinen Weg durch den Wahnsinn. Customization & Kreaturensammeln: Baue dein eigenes Habitat auf, style deinen Charakter und sammle bizarre Aliens – weil du es kannst.

Alex Hutchinson, Creative Director bei Raccoon Logic, bringt es auf den Punkt: „Wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Missgeschicke die Spieler erleben, wenn sie sich kopfüber in Revenge of the Savage Planet stürzen.“ Und ganz ehrlich? Wir auch nicht.