Revenge of the Savage Planet: Satirisches Sci-Fi-Chaos mit der Cosmic Hoarder Edition

Mit einer ordentlichen Portion Satire und jeder Menge intergalaktischem Chaos meldet sich Raccoon Logic mit „Revenge of the Savage Planet“ zurück. Der neueste Trailer von der Future Games Show sorgt für Aufsehen und präsentiert die Cosmic Hoarder Edition.

Die Cosmic Hoarder Edition – Mehr Glitzer, mehr Chaos, mehr Satire

Die exklusive Cosmic Hoarder Edition bietet nicht nur Vorabzugang, sondern auch ein schräges Arsenal an kosmetischen und spielerischen Extras. Mit dabei ist der Cinco de Mayo Trash Panda Skin (nur im ersten Monat verfügbar), Shama Lamas D.I.A.P.E.R (Ding Dong Influencer Accelerator Program Extreme Routine) sowie vier neue Missionen. Auch der HR Enforcer Deluxe Suit und der Gold Lamé Space Suit sind Teil der Sammlung. Abgerundet wird das Paket durch den offiziellen digitalen Soundtrack und ein Artbook.

Ob alleine oder mit einer auserwählten Begleitung – „Revenge of the Savage Planet“ setzt auf maximale Koop-Freiheit. Neben klassischem Couch-Koop mit geteiltem Bildschirm gibt es auch Online-Koop mit Crossplay. Das bedeutet: Plattformgrenzen verschwinden, und Freundschaften werden in den endlosen Weiten des Alls auf die Probe gestellt.

Revenge of the Savage Planet – Cosmic Hoarder Edition

Das erwartet euch in „Revenge of the Savage Planet“

Third-Person-Perspektive & Koop-Spaß – Das Abenteuer kann nun auch aus der Third-Person-Perspektive erlebt werden, während du dich mit Freunden durch bizarre Alienwelten bewegst.

– Das Abenteuer kann nun auch aus der Third-Person-Perspektive erlebt werden, während du dich mit Freunden durch bizarre Alienwelten bewegst. Erkunde vier (oder mehr?) fremde Planeten – Jede Welt steckt voller skurriler Flora und Fauna. Wer sich fleißig durchscannt und katalogisiert, schaltet neue Ausrüstung frei.

– Jede Welt steckt voller skurriler Flora und Fauna. Wer sich fleißig durchscannt und katalogisiert, schaltet neue Ausrüstung frei. Adrenalinreiche Weltraum-Action – Rutschen, springen, schleimen und lassoieren! Herausfordernde Bosskämpfe und explosive Aliens sorgen für Spannung.

– Rutschen, springen, schleimen und lassoieren! Herausfordernde Bosskämpfe und explosive Aliens sorgen für Spannung. Sammelspaß für intergalaktische Jäger – Mit dem Lasso kannst du die seltsamsten Kreaturen einfangen und in deinem personalisierten Habitat unterbringen.

– Mit dem Lasso kannst du die seltsamsten Kreaturen einfangen und in deinem personalisierten Habitat unterbringen. Satirische Gesellschaftskritik inklusive – Zwischen schrägen Charakteren, zwielichtigen CEOs und betrügerischer Software bleibt kein Auge trocken.

Ein Universum voller Chaos und Humor

„Revenge of the Savage Planet“ setzt die Tradition seines Vorgängers fort und liefert ein Sci-Fi-Abenteuer, das sich selbst nicht allzu ernst nimmt. Mit seinem einzigartigen Humor, kreativen Gameplay-Elementen und liebevoll designten Welten verspricht es ein intergalaktisches Spektakel, das Fans von Satire und absurdem Koop-Wahnsinn begeistern wird.

Seid ihr bereit, euch durch wilde Planeten zu schlagen und dabei dem Wahnsinn freien Lauf zu lassen? Dann markiert euch den 8. Mai fett im Kalender – oder holt euch die Cosmic Hoarder Edition und startet schon drei Tage früher ins Chaos!