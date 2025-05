Revenge of the Savage Planet: Wenn Entlassung und Aliens aufeinanderprallen

Raccoon Logic hat heute mit einem Knall (und einer Bruchlandung) die Cosmic Hoarder Edition von Revenge of the Savage Planet für PS5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht – ein Science-Fiction-Abenteuer, das wie eine bissige Kündigung in Spiel-Form wirkt. Der offizielle Startschuss fällt am 8. Mai. Bis dahin dürfen sich Frühstarter schon jetzt in ein intergalaktisches Abenteuer stürzen, das sich irgendwo zwischen Satire, Shooter und skurrilem Survival einsortiert.

Von der Kündigung ins Chaos: Vier Planeten, null Plan

In bester „Du bist gefeuert“-Manier wirft euch euer Ex-Arbeitgeber Alta Interglobal auf einen unbekannten Planeten, weil das mit der Weltraumkolonisierung angeblich zu teuer wurde. Kein Job, kein Plan, kein Rückflug – nur vier wilde Planeten, die es zu erkunden gilt, solo oder im Koop, online wie lokal. Eure Mission: Überleben, erkunden, upgraden und dabei nicht völlig den Verstand verlieren.

Wer zur Cosmic Hoarder Edition greift, bekommt neben einem leicht albernen, aber irgendwie charmanten Cinco de Mayo Trash Panda-Skin auch neue Missionen, digitale Extras und absurde Ausrüstungsgegenstände wie den Shama Lamas D.I.A.P.E.R – eine Parodie auf Influencer-PR und Sci-Fi-Technologie in einem. Der Humor ist klar: schräg, selbstironisch, aber nie völlig albern.

Dave the Diver hebt ab: Skurriler Crossover im All

Besonders kurios: DAVE THE DIVER bekommt einen Gastauftritt. Ja, der Dave. Der Tiefseetaucher mit Sushi-Traum darf jetzt im Weltall herumspringen, scannen und Ressourcen sammeln – ganz in 3D und mit viel Liebe zum Detail. Ein überraschender, aber gelungener Crossover-Move, der zeigt, dass Raccoon Logic nicht nur ein Herz für Indie-Kultfiguren, sondern auch für clevere Fan-Service-Momente hat.

Creative Director Alex Hutchinson freut sich über den Release, als hätte man ihm selbst die Kündigung gestrichen: „Was als Idee eines auf Eis gelegten Teams begann, ist jetzt Realität.“ Und auch Studioleiter Reid Schneider lobt die Zusammenarbeit mit Mintrocket: „Dave passt perfekt in unser absurdes Universum.“

Revenge of the Savage Planet ist keine blanke Parodie, sondern ein clever gebautes Abenteuer, das den Irrsinn kapitalistischer Raumfahrt auf die Schippe nimmt – mit bunten Farben, bissigem Humor und erstaunlich viel Herz.