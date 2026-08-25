Review-Embargo für Marvel’s Wolverine fällt fünf Tage vor Release

Die ersten Key-Codes für „Marvel’s Wolverine“ sind raus. Am 10. September um 17:00 Uhr deutscher Zeit fallen die Review-Embargo-Schranken – exakt fünf Tage vor dem Release am 15. September 2026.

PlayStation und Entwickler Insomniac Games lassen die Katze – oder besser gesagt den Vielfraß – überraschend früh aus dem Sack. Content Creator Destin bestätigte seinen Test-Code bereits öffentlich auf X, und auch Insomniacs Community Manager James Stevenson zog nach. Die Ansage: Die Presse soll ausreichend Zeit bekommen, um Logans Abenteuer auf der PS5 komplett zu durchleuchten.

Volles Vertrauen statt Versteckspiel?

Fünf Tage Vorsprung vor dem Launch sind in der heutigen Branche ein starkes Zeichen. Publisher, die ihre Spiele bis zum Release-Tag unter Verschluss halten, riechen meistens nach Problemen. Wer das Embargo fast eine Woche vorher ansetzt, weiß ganz genau, was er da abliefert.

Wanted to make sure everyone had plenty of time with the game ahead of our early September 10th review embargo! https://t.co/AiaI6XDKkQ — James Stevenson (@JamesStevenson) August 25, 2026

Der Titel hat inzwischen offiziell den Gold-Status erreicht. Die Entwicklung ist abgeschlossen, die Discs werden gepresst. Auf den physischen Datenträgern befindet sich laut Studio eine komplett spielbare Version. Ein Day-One-Patch für den letzten Feinschliff ist trotzdem eingeplant.

Parallel dazu gibt sich Game Director Mike Daly gewohnt gelassen gegenüber möglicher Fan-Kritik. Für das Team gehört Gegenwind längst zum Geschäft. Das Studio kenne diese Dynamik bereits aus der Marvel’s Spider-Man-Reihe, erwartet offenbar aber einiges an Kritik.

Was uns beim Klauen-Spektakel erwartet

Insomniac verlässt den gewohnten Spider-Man-Pfad nicht völlig, schlägt aber spürbar rauere Töne an. „Marvel’s Wolverine“ ist als Singleplayer-Action-Adventure angelegt und schickt Logan auf die Suche nach entführten Mutanten, während seine eigene finstere Vergangenheit ihn einholt.

Das Gameplay setzt voll auf Logans bekannte Stärken: Adamantium-Klauen, geschärfte Sinne, Regeneration und kompromisslosen Nahkampf aus der Third-Person-Perspektive. Keine Open-World-Schablone über die gesamte Karte, sondern verschiedene, global verstreute Schauplätze.

Ein frühes Embargo bedeutet Selbstbewusstsein. Ob das Trefferfeedback der Klauen aber auf Dauer trägt oder sich in stumpfem Button-Smashing verliert, müssen die Tests am 10. September erst noch beweisen.