Review: Split Fiction – Ein KoOp-Meisterwerk über Freundschaft, Trauma und Teamwork

Es ist nicht einfach, ein Spiel zu schaffen, das in die Fußstapfen eines Meisterwerks wie „It Takes Two“ tritt, und noch schwieriger wird es, wenn die Erwartungen nach dem enormen Erfolg von Hazelight Studios 2021 in den Himmel schießen. Mit „Split Fiction“ soll dies nun erneut gelingen, aber ob das überhaupt möglich ist, erfahrt ihr in meinem Review.

Hazelight, bekannt für seine meisterhafte Handhabung von kooperativen Erlebnissen, hat mit diesem Spiel erneut bewiesen, dass sie die Fähigkeit besitzen, tiefgreifende emotionale Erlebnisse mit innovativem Gameplay zu vereinen. „Split Fiction“ ist ein Spiel, das sich mit den komplexen Themen Freundschaft, Trauma und Heilung auseinandersetzt – und dabei einen Blick auf die dunkle Seite der generativen KI wirft – ein Thema, das derzeit die ganze Welt beschäftigt.

Freundschaft in einer von KI durchdrungenen Welt

„Split Fiction“ dreht sich um zwei aufstrebende Schriftstellerinnen, Mio und Zoe, die in einer verzweifelten Jagd nach einem Verlagsvertrag in eine Reihe von Simulationen geraten. Diese Simulationen werden von einer generativen KI gesteuert, die darauf aus ist, ihre Ideen zu stehlen und ihre Kreativität zu vereinnahmen. Die Grundgeschichte mag auf den ersten Blick wie eine warnende Dystopie über den Missbrauch von Künstlicher Intelligenz wirken, aber was Hazelight hier tatsächlich macht, ist viel mehr: Sie erschaffen eine emotional tiefgehende Erzählung über Freundschaft und die Komplexität menschlicher Beziehungen.

Split Fiction – ein weiteres KoOp-Highlight von Hazelight

Mio und Zoe könnten auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein. Mio ist die zynische, technikaffine Sci-Fi-Autorin, die von Roboterwelten, Weltraumkatastrophen und Mechs träumt. Zoe dagegen ist eine leidenschaftliche Fantasy-Autorin, deren Werke Drachen, Gestaltwandler und mystische Wesen bevölkern. Diese Unterschiedlichkeit könnte ein Hindernis darstellen, doch im Verlauf des Spiels erkennen beide, dass ihre Reise sie nicht nur durch fremde Welten führt, sondern auch durch die unbekannten Tiefen ihrer eigenen Persönlichkeiten.

Die Hauptthematik des Spiels ist die Freundschaft – und es ist keine gewöhnliche Freundschaft. Diese Freundschaft wird in einer Welt geformt, die sowohl von Dunkelheit als auch von Licht geprägt ist, von Trauma und Heilung, und wird durch die schleichende Bedrohung durch die KI intensiviert. Die Dynamik zwischen Mio und Zoe, wie sie lernen, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu vertrauen, zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel.

Die Innovationen des Gameplays

Was „Split Fiction“ von anderen Spielen abhebt, ist die Innovation des Gameplays. Jede Welt, die Mio und Zoe betreten, ist nicht nur thematisch einzigartig, sondern auch mechanisch. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Spielmechaniken, die mit jeder neuen Welt variieren und für eine erfrischende Abwechslung sorgen. Ganz offensichtlich bedient man sich hier vorwiegend dem Jump’n Run-Genre.

Ausgeklügelte Gameplay-Mechaniken stehen im Mittelpunkt von Split Fiction

In Mios Sci-Fi-Welten übernehmen die Spieler die Kontrolle über Drohnen, fliegen mit Jetpacks durch futuristische Städte oder kämpfen gegen gigantische Mechs mit Laserpistolen. Diese Abschnitte sind schnell, actionreich und bieten eine aufregende Mischung aus Kämpfen und Erkundung. Die fantastische Welt von Zoe ist ebenso abwechslungsreich, aber auf eine ganz andere Weise. Hier schlüpfen Mio und Zoe in die Rollen von Drachenreitern, Magiern und Gestaltwandlern. Die Vielfalt der Mechaniken in den verschiedenen Welten sorgt dafür, dass das Spiel niemals langweilig wird. Jede neue Welt bringt frische, aufregende Herausforderungen mit sich, und die Spieler werden nie müde, die neuen Möglichkeiten zu entdecken, die ihnen geboten werden.

Es ist nicht nur das Gameplay, das sich ständig weiterentwickelt. Die Mechaniken, die die beiden Hauptcharaktere verwenden, sind oft asymmetrisch. Während Mio und Zoe dieselben Welten erkunden, verfügen sie jeweils über einzigartige Fähigkeiten, die sie nur gemeinsam nutzen können. Die Zusammenarbeit ist entscheidend, um durch die komplexen Rätsel und Herausforderungen zu navigieren. Doch selbst wenn das Spiel keine komplexen Aufgaben stellt, machen es die unterschiedlichen Fähigkeiten der beiden Protagonisten zu einer ständigen Quelle der Entdeckung und des Spaßes. Das Zusammenspiel ist oft ein Balanceakt, bei dem es nicht nur darum geht, das Ziel zu erreichen, sondern auch die Stärken des anderen zu nutzen, um gemeinsam kreativ zu sein.

Ein Blick hinter die Kulissen der Schöpfung

Was „Split Fiction“ jedoch besonders tiefgründig macht, sind die Nebengeschichten – kleine, unvollständige Ideen aus Mios und Zoes Vergangenheit, die in den großen Welten des Spiels als Minilevels auftauchen. Diese Nebengeschichten bieten nicht nur zusätzliche Mechaniken, sondern auch einen faszinierenden Einblick in die Entstehungsgeschichte ihrer kreativen Prozesse. Oftmals nehmen die Spieler an surrealen, fast absurde Erlebnissen teil, die an die unbeschwerten, experimentellen Ideen erinnern, die Schriftsteller in ihrer Jugend hatten.

Es gibt Spiele, die für das Singleplayer-Erlebnis ausgelegt sind, aber „Split Fiction“ ist ohne Zweifel ein Spiel, das seinen vollen Charme im Koop-Modus entfaltet – genau wie schon der Vorgänger „It Takes Two“ (unser Review). Die Kommunikation zwischen den Spielern ist essenziell, und selbst wenn sie nicht immer notwendig ist, sorgt der Austausch von Entdeckungen und Erlebnissen für einen unvergleichlichen Spaß. Während einer der Spieler in einem Level mit der Peitsche hantiert, schaut der andere Spieler neugierig auf den Bildschirm des Partners, um zu sehen, welche einzigartigen Erlebnisse dieser hat. Das Spiel lebt von der Kooperation, von der ständigen Interaktion und dem Teilen von Momenten, die auf dem anderen Bildschirm nur schwer nachvollziehbar wären.

Ein Meisterwerk der Erzählung und der Mechanik

„Split Fiction“ ist obendrein und ohne Zweifel eines der ambitioniertesten und tiefgründigsten Spiele der letzten Zeit. Es kombiniert meisterhaft Erzählung und Gameplay, und das Ergebnis ist ein Erlebnis, das sowohl emotional als auch intellektuell herausfordernd ist. Das Spiel lädt uns in den rund 10 bis 11 Stunden nicht nur dazu ein, als Spieler in die Rollen der Protagonisten zu schlüpfen, sondern auch in ihre Gedanken und ihre kreativen Welten einzutauchen. Der etwas reifere Ansatz lässt leider aber auch den Humor vermissen, der „It Takes Two“ seinerzeit auszeichnete.

Split Fiction Review

Es ist im Kern eine Geschichte über Freundschaft – und über die Tatsache, dass wir oft die größten Hürden gemeinsam überwinden müssen. In einer Welt, die von generativer KI und den Gefahren ihrer Macht beherrscht wird, erinnert uns „Split Fiction“ daran, dass es das menschliche Element ist – das Teilen von Erfahrungen, das Vertrauen und das gemeinsame Wachstum – das uns wirklich zusammenhält.

Bleibt der Soundtrack, der nahtlos die Emotionen und die Spannung der verschiedenen Spielsequenzen verstärkt und erheblich zur Atmosphäre des Spiels beiträgt. Es gibt Momente, in denen die Musik eine ganze Szene aufwertet und dem Spieler eine tiefere emotionale Verbindung zu den Charakteren ermöglicht.

Aus technischer Sicht gab es bei uns zu viele Verbindungsabbrüche im Online-Gameplay, was die eine oder andere Spielsitzung auf eine harte Geduldsprobe stellte. Das Spiel an sich läuft aber sehr gut und ist wie sein Vorgänger ein echter Hingucker.

Fazit