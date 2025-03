Review: The Backrooms 1998 – Psychoterror oder Frustgenerator?

Das Inventarsystem erfordert strategischen Umgang mit Heilgegenständen und Werkzeugen. Während dies zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt, fühlt es sich manchmal unnötig umständlich an. Besonders in hektischen Situationen kann das umständliche Navigieren durch das Menü den Spielfluss bremsen und zu Frustmomenten führen.

Das Gameplay in „ The Backrooms 1998 “ basiert auf Überlebens- und Fluchtmechanismen, während der Spieler durch ein sich ständig veränderndes Labyrinth navigiert und dabei unsichtbaren Wesen ausweichen muss. Besonders innovativ ist die Mikrofonempfindlichkeit: Das Spiel registriert Geräusche aus der echten Umgebung des Spielers, sodass selbst ein erschrockenes Keuchen das virtuelle Ende bedeuten kann. Dies fügt eine Ebene des Realismus hinzu, die für zusätzliche Spannung sorgt.

Das Spiel lehnt sich stark an Found-Footage-Horrorfilme der frühen 2000er an und setzt auf VHS-Filter, die das Eintauchen intensivieren. Die flimmernden Bilder, verrauschten Texturen und abrupten Störungen erzeugen eine bedrückende Atmosphäre und das Gefühl, dass etwas grundlegend falsch ist. Anfangs verstärkt dieser Stil die Immersion enorm, doch mit der Zeit kann die visuelle Reizüberflutung anstrengend werden. Während einige Spieler die konsequente VHS-Ästhetik als künstlerisch wertvoll schätzen, könnte sie für andere schlicht zu viel sein.

Im Kern schlüpft der Spieler in die Rolle eines Teenagers, der ungewollt in die labyrinthartigen Backrooms gerät. Die Geschichte entfaltet sich durch subtile Umweltgeschichten und unheimliche Entdeckungen, die Stück für Stück ein größeres Geheimnis aufdecken.

