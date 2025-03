Revolution im PSN: Endlich Einblick in den Sperr- und Moderationsverlauf eures Kontos

Wer dachte, dass PlayStation-Nutzer nie wirklich erfahren, warum ihre Konten gesperrt oder suspendiert wurden, dürfte jetzt einen überraschenden Einblick in die inneren Abläufe von Sonys Moderationssystem bekommen. PS5– und PS4-Spieler können jetzt endlich den gesamten Moderationsverlauf ihres PSN-Kontos einsehen – und das ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung für mehr Transparenz. Aber warum ist diese Neuerung so wichtig, und wie funktioniert das Ganze?

Das neue Portal für Account-Aktivitäten

In einem frisch veröffentlichten Update kündigte Sony eine neue Funktion an, die es Spielern ermöglicht, den Verlauf der Moderationsmaßnahmen ihres PSN-Kontos der letzten sechs Monate zu überprüfen. Das bedeutet, dass Nutzer nun ein zentrales „Mein Konto-Support-Portal“ besuchen können, um zu sehen, welche Sperrungen, Suspendierungen oder andere Moderationsmaßnahmen gegen ihr Konto ergriffen wurden.

Laut Sony bietet diese neue Transparenz den Nutzern die Möglichkeit, sich über den Status ihres Kontos und alle ergriffenen Maßnahmen zu informieren. Viele Spieler, die möglicherweise das Gefühl hatten, ohne Erklärung aus dem Netzwerk geworfen worden zu sein, dürften jetzt endlich die Möglichkeit haben, nachzuvollziehen, was genau passiert ist. Ein Schritt, den sicherlich viele als überfällig ansehen, denn wer hat sich nicht schon mal gefragt, warum sein Account plötzlich gesperrt wurde, ohne eine klare Nachricht von Sony zu erhalten?

Wie detailliert ist das Portal?

Auf den ersten Blick scheint das Portal ziemlich nützlich zu sein. Wer in der Vergangenheit nie gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hat, wird wahrscheinlich keine aufregenden Entdeckungen machen. In meinem eigenen Fall, wo keinerlei Verstöße aufgetreten sind, konnte ich das Portal problemlos durchstöbern – es gibt keine versteckten Überraschungen. Aber was ist mit denen, die bereits gesperrt oder verwarnt wurden? Wie detailliert sind die Angaben zu den spezifischen Vorfällen? Leider kann ich das aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, aber ich gehe davon aus, dass Sony in diesem Bereich zumindest ein gewisses Maß an Transparenz bieten wird. Spieler, die suspendiert wurden, sollten eine klare Erklärung für die getroffenen Maßnahmen erhalten.

Neues PSN-Portal informiert nun über Account-Maßnahmen

Die Nudge-Funktion: Ein weiterer Schritt in Richtung Kontrolle

Aber das ist noch nicht alles, was Sony in Sachen Moderation zu bieten hat. Im Kampf gegen anstößige Inhalte im PlayStation Network wurde auch eine neue Funktion eingeführt: die sogenannte Nudge-Funktion für Nachrichten. Ab heute können Nutzer in der PS App Nachrichten vor dem Versand überprüfen, um zu sehen, ob diese potenziell schädliche oder anstößige Inhalte enthalten. Dies funktioniert ähnlich wie bei anderen sozialen Medien: Die Nachricht wird gescannt, und wenn bestimmte Schlüsselwörter oder Ausdrücke gefunden werden, erhält der Absender einen „Anstoß“, die Nachricht zu überprüfen und gegebenenfalls zu bearbeiten.

Ein Nudge bedeutet nicht, dass die Nachricht automatisch blockiert wird. Der Absender kann die Nachricht weiterhin so versenden, wie sie ist – aber der Hinweis soll helfen, Fehler zu vermeiden, bevor sie passieren. Ein cleverer Ansatz, der vor allem verhindern soll, dass unüberlegte Nachrichten gegen den Verhaltenskodex verstoßen und somit unnötige Sperrungen oder Suspendierungen nach sich ziehen.

Ein Schritt in die richtige Richtung

Insgesamt ist diese neue Funktion ein echter Gewinn für die PlayStation-Community. Die Möglichkeit, den Moderationsverlauf zu überprüfen, schafft ein höheres Maß an Transparenz und sorgt dafür, dass Spieler bei Problemen mit ihrem Konto mehr Klarheit haben. Zudem könnte die Nudge-Funktion dazu beitragen, dass weniger Nutzer gegen den Verhaltenskodex verstoßen, da sie eine Chance haben, potenziell problematische Inhalte zu überdenken, bevor sie diese versenden.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Funktionen in der Praxis bewähren, aber Sony scheint einen wichtigen Schritt getan zu haben, um das PlayStation Network sicherer und fairer zu gestalten. Wenn du also das nächste Mal eine Sperrung oder Suspendierung erhältst, kannst du sicher sein, dass du nun zumindest nachvollziehen kannst, warum.

Wie findet ihr dieses neue Feature?