Revosim RS PURE: NACON zeigt neue Simracing-Peripherie für PS5 und Xbox

NACON präsentiert auf der Sim Racing Expo 2025 das Revosim RS PURE-Kit mit Lenkrad, Pedalen und Add-ons für PS5 und Xbox Series X|S. Realistisches Fahrgefühl garantiert.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Die Sim Racing Expo 2025 in Dortmund wird heiß für Fans von realistischen Fahrsimulationen. NACON zeigt dort erstmals das RS PURE-Kit für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Drei komplette Simulatoren stehen am D-box-Stand bereit, inklusive Lenkrädern und Add-ons, die den Simulator individuell erweitern.

Hybrid-Schaltung, Handbremse und Kupplung

Die neuen Add-ons setzen auf Modularität und Detailtreue. Die Hybrid-Schaltung kombiniert H- und sequenzielle Schaltung in einem Gerät. Einstellbare Widerstände und ein robustes Vollmetallgehäuse inklusive Saugnäpfen und Klemmen ermöglichen flexibles Spielen am Tisch oder Schreibtisch.

Die Handbremse arbeitet mit einer 150-kg-Load-Cell, ihr Widerstand lässt sich über zwei Elastomere und eine Feder feinjustieren. Metallgehäuse und magnetische Abdeckung garantieren Langlebigkeit, verschiedene Montageoptionen passen sich an unterschiedliche Setups an.

Das Kupplungspedal punktet mit einem Hall-Effekt-Sensor für präzise Eingaben. Höhe, Hub und Neigung sind einstellbar, zwei Federn sorgen für individuelles Ansprechverhalten. Alle Add-ons lassen sich nahtlos in das bestehende Revosim-System integrieren.

Direktes Force Feedback und individuelle Anpassung

Nach der PC-Einführung im Juni 2025 erweitert Revosim sein Sortiment offiziell auf PS5 und Xbox Series X|S. Das RS PURE-Bundle bietet eine 9-Nm-Direktantriebsbasis, ein 100-kg-Load-Cell-Pedalsatz und ein modulares Lenkrad. Force Feedback mit 9 Nm und ein 21-Bit-Encoder übertragen Straßendetails originalgetreu. Das Quick-Release-Lenkrad orientiert sich an Motorsport-Modellen, die Pedale lassen sich über Elastomere individuell auf Bremsstil und Vorlieben abstimmen.

Revosim liefert mit dem RS PURE-Kit für Konsolen eine klare Ansage. Wer auf realistische Fahrsimulation setzt, bekommt Komfort, Präzision und Modularität aus einem Guss. Die Add-ons ergänzen das System sinnvoll, ohne Kompatibilität zu bestehenden Geräten zu verlieren. Ein Blick auf die Expo lohnt sich für jeden Sim-Racer, der sein Setup ernst nimmt.

