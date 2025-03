REVOSIM RS Pure: NACONs Einstieg in die Königsklasse des Sim-Racing-Wheels

Das exklusive Enthüllungsvideo mit Ben Green gibt bereits einen ersten Eindruck davon, was Racing-Fans erwarten dürfen – und eines steht fest: Mit dem REVOSIM RS Pure will NACON Vollgas geben!

Ob ambitionierter Hobby-Racer oder Sim-Racing-Profi – das REVOSIM RS Pure spricht Fahrer an, die Wert auf authentisches Fahrgefühl, Präzision und erweiterbare Peripherie legen. Vor allem in Kombination mit einem hochwertigen Pedalset und einer stabilen Rig-Basis dürfte das Lenkrad sein volles Potenzial entfalten.

