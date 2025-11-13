RIDE 6 angekündigt: Milestone bringt Motorradrennen auf das nächste Level

Milestone hat RIDE 6 offiziell angekündigt – und die Messlatte für Motorrad-Fans erneut höher gelegt. Der neue Teil erscheint am 12. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC, während Vorbesteller schon ab dem 9. Februar in den Early Access starten dürfen.

Schon der erste Trailer zeigt, wohin die Reise geht: mehr Realismus, mehr Freiheit und erstmals auch echte Legenden auf der Strecke.

RIDE Fest: Karriere mit echten Legenden

Herzstück von RIDE 6 ist der neue Karrieremodus „RIDE Fest“. Hier steht nicht nur der Wettbewerb im Vordergrund, sondern das Gefühl, selbst Teil eines internationalen Festivals für Motorrad-Enthusiasten zu sein. Statt linearer Events setzt Milestone auf ein offenes Fortschrittssystem, das Spieler eigene Wege gehen lässt. Zum ersten Mal treten Fans zudem gegen reale Größen wie Casey Stoner, Troy Bayliss oder Guy Martin an, ein cleverer Schritt, der der Serie mehr Authentizität verleiht.

Mit über 340 Motorrädern von 21 Herstellern und 45 Strecken weltweit erweitert RIDE 6 die ohnehin schon beeindruckende Vielfalt der Reihe. Neu sind Bagger- und Maxi-Enduro-Bikes, die ganz eigene Fahrdynamiken mitbringen, sowie erstmals Offroad-Strecken, auf denen Schlamm, Schotter und Adrenalin dominieren.

Technik, Physik und Freiheit

Dank der Unreal Engine 5 erreicht Milestone auch ein neues Level an Detailtreue, darunter realistische Lichtreflexe, verbesserte Wettersimulation und ein überarbeitetes Sounddesign, das jedes Bike unverwechselbar klingen lässt.

Neu ist außerdem das Dual-Physik-System, das sowohl Profis als auch Einsteiger abholen soll. Während das Pro-Erlebnis maximalen Realismus und feinjustierte Fahrhilfen bietet, zielt der Arcade-Modus auf Spaß und Zugänglichkeit ab, eine Balance, die Milestone bislang selten so klar formuliert hat.

Auch abseits der Rennen tut sich viel: Die Fahrschule wurde komplett überarbeitet, der Race Creator erlaubt eigene Events, und mit Crossplay- sowie Split-Screen-Modus sind endlich alle Spielertypen bedient.

RIDE 6 wirkt wie ein Spiel, das verstanden hat, was Motorrad-Fans wirklich wollen: Freiheit, Technik, Authentizität, ohne sich zu sehr im Simulationsdschungel zu verlieren. Ob Milestone mit dem Spagat zwischen Realismus und Zugänglichkeit wirklich die perfekte Linie trifft, wird sich im Februar zeigen. Bis dahin bleibt der Eindruck, dass RIDE 6 das bislang vollständigste Motorradspiel seiner Serie werden könnte.