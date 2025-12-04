Latest

RIDE 6: Milestone zeigt ersten Gameplay-Trailer und erweitert die Motorradserie

RIDE 6 bringt Arcade- und Pro-Modus, 340+ Motorräder und realistische Physik auf PS5, Xbox Series & PC. Early Access ab 9. Feb., Vollversion 12. Feb. 2026.

Milestone hat den ersten ausführlichen Gameplay-Trailer zu RIDE 6 veröffentlicht und gewährt einen Einblick in die nächste Evolutionsstufe der Serie. Das Spiel erscheint am 12. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC, Early Access startet am 9. Februar.

RIDE 6 bietet zwei Modi: Arcade für Einsteiger, die unkompliziert aufs Motorrad steigen wollen, und Pro für erfahrene Spieler, die Technik und Physik im Detail optimieren. Das duale Physiksystem macht das Spiel zugänglich, ohne Simulationstreue zu verlieren.

Neu ist der Ride Fest-Karrieremodus mit zehn echten Fahrern, die in Bosskämpfen herausfordern. Unreal Engine 5, dynamische Wetter- und Lichtsysteme und über 340 Motorräder sorgen für maximale Immersion. Fans dürfen sich auf mehr Freiheit, realistischere Rennen und individuelle Herausforderungen als je zuvor freuen.

