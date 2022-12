Ripout – Neue Eindrücke zum Horror-KoOp-Shooter

Ripout verfügt auch über ein einzigartiges System, das Feinde in die Lage versetzt, ihre Körper neu zu konfigurieren und andere Feinde zu assimilieren, um schreckliche Massen bedrohlichen biologischen und technologischen Materials zu schaffen. Die Spieler müssen sich mit diesen sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen mit ihren Koop-Partnern in prozedural generierten Levels auseinandersetzen, die eine Vielzahl von Missionen und Zielen bieten, um unterschiedlichen Spielstilen gerecht zu werden.

What do you think?