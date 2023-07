Rise of the Ronin das Beste aus diesen Blockbustern, Release eingegrenzt

Im nächsten Jahr erscheint das neue Action-RPG Rise of the Ronin von Koei Tecmo und Team Ninja, zu dem einige neue Infos geleakt wurden. Demnach vereint der Titel Elemente aus einigen der größten PlayStation-Blockbuster.

Gestreut werden die Infos derzeit von einem bekannten Insider, der diesen Job eigentlich schon an den Nagel hängen wollte. In einem Discord-Chat hat er diese nun doch via Reddit geteilt und spricht dort von einem Mix aus Assassin’s Creed, Ghost of Tsushima und Dark Souls, die Rise of the Ronin in sich vereint.

Weiterhin ist die Rede davon, dass die Lore vom Spiel zum Teil auch durch die Item-Beschreibungen erzählt wird, um die Überlieferung umfassender und besser zu machen (z. B.: „Es wurde im handwerklichen Stil eines berühmten Schmieds namens Okisato Nagasone hergestellt, der im 17. Jahrhundert in Musashi lebte und ebenfalls bekannt war als Kotetsu.“) Ergänzt wird diese von Nebenaktivitäten und Quests, die im Stil der Ubisoft-Spiele umgesetzt werden. Erwähnt werden außerdem verschiedene Schwierigkeitsgrade und Skill- und Technik-Trees. Spieler sollen außerdem Romanzen eingehen können.

Wann erscheint Rise of the Ronan?

Glaubt man dem aktuellen Leak, soll Rise of the Ronan im ersten Quartal 2024 erscheinen. Bis dahin soll vor allem an der allgemeinen Fidelity gearbeitet werden. Offiziell bestätigt wurden diesen Informationen bisher jedoch nicht.

Rise of the Ronin ist ein kampfbetontes Open-World-Action-Rollenspiel, das in Japan zu einer Zeit großer Veränderungen spielt. Die Handlung spielt gegen Ende der 300-jährigen Edo-Periode, die allgemein als „Bakumatsu“ bekannt ist. Japan durchlebt gerade seine dunkelste Zeit, in der es mit unterdrückerischen Herrschern und tödlichen Krankheiten zu kämpfen hat, während westliche Einflüsse eindringen und ein Bürgerkrieg zwischen dem Tokugawa-Shogunat und Anti-Shogunat-Fraktionen tobt.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Ronin, eines Kriegers, der an keinen Meister gebunden und frei ist und seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Dazu taucht man in eine historisch inspirierte Welt ein, während man mit Katanas und anderen neuen Waffen die einzigartige Persönlichkeit seiner Zeit repräsentiert.