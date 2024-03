Rise of the Ronin: Dreiteilige Podcast-Reihe über die Welt, Kämpfe und Story

Team Ninja und Sony haben eine dreiteilige Podcast-Reihe zu Rise of the Ronin gestartet, in der man die Welt der Samurai, die Kämpfe und Story mit politischem Hintergrund diskutiert.

Der Podcast mit Host Gregor Kartsios von Rocket Beans TV bietet angehenden Ronin die Möglichkeit, sich noch intensiver mit dem kommenden PS5-Exklusivtitel von Team NINJA zu beschäftigen und sich auf den Release vorzubereiten. In der ersten Episode dreht sich alles um die Welt des Open-World-Action-RPGs. Zusammen mit Hiro Yamada bewegt sich Gregor durch die Bakumatsu-Ära, in der die Geschichte von Rise of the Ronin angesiedelt ist. Die Podcaster erklären unter anderem, welche Bedeutung diese Epoche für Japan hatte und warum es so spannend ist, sie selbst als Ronin zu erleben.

Folge 2 setzt am kommenden Freitag, den 8. März bei dem abwechslungsreiche Kampfsystem des Titels an. Gast ist hier der Moderator Etienne Gardé (Rocket Beans TV, EdeLIVE) Die finale Folge erscheint am 15. März mit Marco Risch (Nerdkultur), der mit Gregor über die Story von Rise of the Ronin und die vielen möglichen Entscheidungen im Spiel, die weitreichende Konsequenzen haben können.

Rise of the Ronin selbst erscheint kurz darauf am 22. März 2024 exklusiv für PS5.