Rise of the Ronin „minderwertig“? – Spieler zeigen sich enttäuscht

Für einen First-Party Titel wie Rise of the Ronin liefert Team Ninja unterdurchschnittlich ab. Neben den internationalen Kritiken stehen auch Spieler dem Samurai-RPG recht skeptisch gegenüber.

Rise of the Ronin ist eigentlich einer der Titel, die das nicht vorhandene First-Party Line-up von Sony in diesem Jahr ausgleichen sollen. Das hat automatisch den Anspruch, dass das Spiel überdurchschnittlich gut sein muss, wobei direkte Vergleiche mit Ghost of Tsushima nicht selten sind. Doch genau daran scheitert Rise of the Ronin derzeit, auch bei den Spielern.

Minderwertige Version eines Sony-Spiels

Insbesondere werden die technischen Unzulänglichkeiten bemängelt, die Rise of the Ronin veraltet wirken lassen. In Teilen wird es als „minderwertige Version“ von Ghost of Tsushima bezeichnet, aber auch einzelne Spielelemente wie das nervige Grinden und Looten werden kritisiert, sowie zum Teil die langweilige Story. Gelobt wird dafür das Kampfsystem, auch wenn dieses durch veraltete Animationen sein Potenzial nicht vollständig entfalten kann.

Ein User auf Reddit fasst es wie folgt zusammen:

„Die Kämpfe sind im Allgemeinen fantastisch, aber das kann den Rest ihrer Spiele bisher nur tragen. Ich kann es kaum rechtfertigen, Zeit und 70 US-Dollar für ihre Spiele aufzuwenden, wenn Loot und Inventarverwaltung eine totale Plackerei darstellen, die Erzählung sinnlos und vergesslich ist und es keinen Spaß macht, die Welt zu durchqueren.“

Das zieht sich durch einen Großteil der Meinungen zu Rise of the Ronin, auch wenn es sicherlich positivere Stimmen zum Spiel gibt.

„Ich bin überrascht, dass so viele niedrige Wertungen bekommt. Es hat mir viel Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Ich habe mehr als 50 Stunden damit verbracht. Es hat seine Mängel, aber es hat auch viel Charme. Erinnert mich an Spiele aus der PS3-Ära. Und das Kampfsystem ist einfach großartig.“

In einer umfassenden Diskussion auf Reddit werden sämtliche Aspekte von Rise of the Ronin sowohl positiv und negativ erläutert. Oftmals werden die eigenen Erwartungen an bestimmte Dinge angeführt oder „bizarre“ Vergleiche angestellt.

Generell wurden die Erwartungen an Rise of the Ronin jedoch nicht erfüllt, was sich auch am derzeitigen Metascore zeigt, der sich inzwischen bei 76 einpendelt. Da hilft mal wieder nur, sich selbst ein Bild von dem Spiel machen.

Rise of the Ronin verfehlt die Erwartungen bei Spielern und Kritikern gleichermaßen

Rise of the Ronin DLCs und Post-Launch-Support

Team Ninja plant jedenfalls längerfristig mit Rise of the Ronin, die scheinbar die Hardcore-Spieler im Blick haben. Laut Game Director Fumihiko Yasuda gegenüber IGN wird man zukünftig noch herausforderndere Inhalte veröffentlichen, mit denen die Spieler ihren persönlichen Stil erforschen müssen.

In diesem Detail könnte Rise of the Ronin seine ganz spezielle Zielgruppe finden, auch wenn es am Ende nicht unbedingt das Spiel wird, welches den Massenmarkt trifft.

Rise of the Ronin ist ab sofort für PS5 erhältlich. Das Samurai-RPG gibt es derweil für 55 EUR bei Media Markt im Sale.

Wie findet ihr Rise of the Ronin?