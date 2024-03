Rise of the Ronin: Review-Embargo ist kein gutes Zeichen, Pre-Load Termin

In gut zwei Wochen erscheint Rise of the Ronin für PS5, dessen Reviews und Pre-Load im Vorfeld mit Spannung erwartet werden. Schließlich ist das Samurai-RPG eines der größeren Titel von Sony in diesem Jahr.

Wer sich optimal auf den Release vorbereiten möchte, kann sich schon jetzt das Pre-Load Datum vormerken, die SSD entsprechend bereinigen, falls notwendig, und die internationalen Reviews im Blick behalten. Sämtliche Termine wurden inzwischen bestätigt, lassen aber auch gewisse Befürchtungen aufkommen

Rise of the Ronin Pre-Load und erste Reviews

Den Anfang macht das Pre-Load Datum, das für den 15. März festgesetzt wurde. Mit diesem wird der Day One-Patch 1.001.001 verfügbar sein, der letzten Korrekturen am Spiel vornimmt. Das gibt euch genügend Zeit, um pünktlich zum Release von Rise of the Ronin am 22. März loslegen zu können.

Der Download wiegt laut PlayStationSize auf X überschaubare 96.343 GB, was für Käufer der Digital Edition gilt. Wer so langsam auf eine zusätzliche SSD in der PS5 angewiesen ist, findet hier einige günstige Angebote.

🚨 Rise of the Ronin™



– 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 96.343 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.001.001



– 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ($𝟲𝟵.𝟵𝟵):

Pre-Load : March 15 – Midnight

Release : March 22 – Midnight #rotr #PS5 pic.twitter.com/kKUMT7pyvg — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) March 5, 2024

Schlechte Vorzeichen für Rise of the Ronin?

Bleibt die Frage nach dem Review Embargo von Rise of the Ronin, das Sony mit dem Verteilen der Review-Keys ebenfalls bestätigt hat. Dieses fällt exakt einen Tag vor dem Release am 21. März, an dem verschiedenste Meinungen zum Spiel online gehen. Gleichzeitig schürt dies einige Befürchtungen, dass Sony hier lieber sichergehen möchte und die digitalen Vorbestellungen nicht gefährden will.

Blickt man auf andere Veröffentlichungen zurück, gingen die Reviews von Sony-Spielen meist eine Woche vor dem Release online. Damit hatte jeder noch ausreichend Zeit, um sich ein besseres Bild von dem jeweiligen Spiel machen zu können. Dass man das Review-Embargo nun so kurzfristig angesetzt hat, lässt zumindest skeptisch werden. Immerhin fällt es nicht erst am Release-Tag, was bei den Spielern selten ein gutes Gefühl hinterlässt.

Die letzten Spiele von Team Ninja – Wo Long: Fallen Dynasty, Nioh etc. – waren sicherlich nicht schlecht, aber weit von einer 90+ Wertung entfernt, die Sony intern offenbar als Maßstab ansetzt, zumindest bei den PlayStation Studios. Letztendlich gilt das oder das Review-Embargo ebenfalls nicht als universelles Indiz, wie gut oder schlecht ein Spiel am Ende wird.

Die Story von Rise of the Ronin führt den Spieler in die Städte Yokohama, Edo (heute Tokio) und die alte Kaiserstadt Kyoto. Diese drei Großstädte bieten eine Mischung aus traditioneller japanischer Schönheit und aufstrebender westlicher Kultur. Hier treffen sie auf entscheidende Momente in der Geschichte, in denen sie Entscheidungen treffen und entscheiden können, ob sie sich anderen Charakteren anschließen oder sich ihnen widersetzen wollen, und so die Erzählung beeinflussen. Dazu stehen dem Ronin stehen verschiedene Hilfsmittel wie ein Wurfanker und der Gleiter “Avicula” zur Verfügung, um sich dynamisch durch die Spielwelt zu bewegen.