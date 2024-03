Rise of the Ronin: Reviews sind sich uneinig, doch nicht der Hit?

Es war abzusehen, dass Sony kein so großes Vertrauen in Rise of the Ronin hat, zumindest nicht so viel, um die Reviews weit vor Release zu gestatten. Diese sind recht uneins und pendeln zwischen Kaufempfehlung und lieber die Finger davon lassen.

Man muss erwähnen, dass Rise of the Ronin keine First-Party-Studio Produktion ist, an die Sony intern hohe Ansprüche stellt. Team Ninja, die das Samurai-RPG produziert haben, schwanken bei ihren Releases oftmals stark. Letzte Titel wie Nioh bildeten da keine Ausnahme, fanden bei den Spieler dennoch immer großen Anklang. Und das ist es, was am Ende zählt.

Was die Vorabtester zu Rise of the Ronin sagen, fassen wir im Folgenden zusammen.

Rise of the Ronin Testwertungen

Beginnt man im oberen Wertungsbereich, kann Rise of the Ronin durchaus überzeugen, wo erneut das überzeugende Open-World-Design betont wird. PSU schreibt:

„Obwohl Rise of the Ronin wie ein Schmelztiegel der Einflüsse aus anderen Spielen wirkt, ist es für mich bisher auch eine ziemliche Überraschung des Jahres, da es deutlich zeigt, dass Team Ninja ein souveränes Gespür dafür hat, von überzeugendem Open-World-Design auf eine Art und Weise, wie es viele seiner Genrekollegen nicht tun. Obwohl die visuelle Präsentation an den Rändern vergleichsweise etwas rau sein mag, ist Rise of the Ronin dennoch gleichzeitig das zugänglichste und ehrgeizigste Spiel, das Team Ninja bisher gemacht hat, und eines, das sowohl Hardcore-Action-RPG-Fans als auch Open-World-Adventure-Fans sicherlich begeistern wird.“ PSU – 9.5/10

Bei GameRant ergänzt man

„Trotz einiger schwieriger Phasen kann man Rise of the Ronin leicht verzeihen, wenn man bedenkt, wie weit es von seinen Vorgängern entfernt ist. Es behält viele Loot-lastige Soulslike-Eigenschaften bei, definiert sich aber neu als Action-Rollenspiel, das sich um seine Welt, seine Charaktere und die spielergesteuerte Erzählung kümmert. Egal, ob ein Ronin einen übermächtigen Build direkt aus Nioh 2 perfektioniert, Geschenke verteilt, um die Zuneigung von NPCs zu wecken, mit seinem Segelflugzeug eine feindliche Basis angreift oder Betrüger bei einem Wettspiel erwischt, es wird selten langweilig. Team Ninja hat bewiesen, dass es mehr kann, als nur Nioh zu wiederholen, und Fans, die in „Rise of the Ronin“ investieren, dürften jede Menge Spaß haben.“ GameRant – 8/10

Rise of the Ronin Metascore

Press Start Australia bemängelt unter anderem, dass Rise of the Ronin nicht wirklich weiß, was es sein möchte und von zu vielen Einflüssen Gebrauch macht.

„Rise of the Ronin ist zwar immer noch ein passendes Souls-ähnliches Erlebnis, hat aber Schwierigkeiten, seine Identität im Katalog von Team Ninja zu finden. Es fühlt sich an, als würde es in verschiedene Richtungen gezogen und beginnt im dritten Akt unter seinem eigenen Ehrgeiz zusammenzubrechen. Dabei ist die DNA von Nioh und Wo Long hier spürbar, und ich habe keinen Zweifel daran, dass Fans von Team Ninja diesen ersten Ausflug in das Open-World-Design trotz seiner Mängel genießen werden.“ Press Start Australia – 7/10

Weniger begeistert ist Variety, die schreiben:

„Rise of the Ronin ist in der Theorie ein viel besseres Spiel als in der Praxis, da es mit veralteter Grafik, abgedroschenen Kämpfen und schmerzlich generischen Charakteren zu kurz kommt.“ Variety – 5/10

Mit diesen eher gemischen Reviews schafft es Rise of the Ronin derzeit auf einen Metascore von 77 und somit weit entfernt von dem, was Sony als internen Maßstab bei eigenen Spielen ansetzt.

Rise of the Ronin erscheint offiziell am morgigen Freitag. Vorbestellen lässt sich das Spiel derzeit günstig für 55 EUR bei Media Markt.