Ritual Tides – Neuer Horrortrip von Ex-Rockstar-Entwicklern erscheint 2025 für PS5

Das neu gegründete Studio Vertpaint, bestehend aus ehemaligen Entwickler*innen von Rockstar Games, CI Games und TT Games, hat mit Ritual Tides einen neuen Horrortitel angekündigt. Das Spiel erscheint im dritten Quartal 2025 zunächst für den PC und kurz darauf für alle gängigen Konsolen. Große Namen im Entwicklerteam, fotorealistischer Look und ein klarer Fokus auf kreative Unabhängigkeit sollen das Projekt von der Masse abheben.

Horror ohne Kompromisse

In Ritual Tides stranden Spieler*innen auf einer mysteriösen Insel und müssen die dunklen Geheimnisse der Umgebung lüften. Konkrete Gameplay-Szenen gibt es derzeit noch nicht, aber erste Angaben des Studios deuten auf ein klassischeres Survival-Horror-Erlebnis hin, bei dem man sich eher versteckt oder flieht, statt in den Kampf zu ziehen. Zwar wird von einer „Waffe“ gesprochen – was genau dahintersteckt, bleibt aber vorerst unter Verschluss. Laut Entwicklerteam soll sich dieser Aspekt jedoch klar von üblichen Genremechaniken abheben.

CEO und Creative Director James Macleod betont in einer Pressemitteilung, dass Vertpaint „echten Horror mit originellen Charakterdesigns“ verbinden möchte. Neben der Spielmechanik setzt das Team auf sorgfältige Animation und einen hohen künstlerischen Anspruch – keine Überraschung, wenn man die Vita der Beteiligten kennt. Besonders hervorgehoben wird der sogenannte „Two-Stream“-Ansatz in der Entwicklung: Gameplay und Design laufen dabei parallel zur künstlerischen Forschung. Klingt ambitioniert – echte Einblicke gibt es bisher aber nicht.

Viel Talent, wenig Infos

Was wir aktuell haben, sind vor allem Selbstaussagen des Studios. Dass hier ehemalige Rockstar- und CI-Games-Leute am Werk sind, macht neugierig, ersetzt aber keine konkreten Details. Auch zur Geschichte, den Gegnern oder zum genauen Setting schweigt Vertpaint bisher weitgehend – lediglich, dass Vielfalt bei den Feinden eine große Rolle spielt, wird betont. Aussagen von Director Jonathan Berube, der das Team als „Siegelteam der Spieleentwicklung“ bezeichnet, zeigen zumindest: intern scheint das Vertrauen hoch zu sein.

Interessant ist vor allem die Unabhängigkeit: Vertpaint entwickelt Ritual Tides ohne Publisher-Einfluss. Das lässt auf eine kreative Vision hoffen, die nicht von kommerziellen Kompromissen ausgebremst wird. Gleichzeitig bedeutet das aber auch: Kein fester Veröffentlichungstermin, keine Gameplay-Szenen, keine Infos zur Story – vieles bleibt bis auf Weiteres Spekulation.

Bis wir mehr wissen, bleibt Ritual Tides ein vielversprechender Titel mit hochkarätigem Entwickler-Line-up. Ob er dieses Versprechen auch einlösen kann, zeigt sich spätestens 2025.

Was haltet ihr von der Idee? Ist das Horror-Genre noch für Innovationen offen – oder wiederholt sich hier alles nur mit besserer Grafik?