Road 96 – Kein Weg ist gleich, Entwickler sprechen über den prozeduralen Ansatz

Der Entwickler betont dabei, dass sich Road 96 auch erheblich von Spielen unterscheidet, in denen es in der Story einfach nur um Entscheidungen geht, die den weiteren Weg bestimmen, da es hier viel mehr zufällige Ereignisse gibt.

„Man kann auf der Karte erkennen, dass die Routen der Charaktere nie gleich sind – das ist das Schöne an einem prozedural generierten System. Außerdem ist es mathematisch fast unmöglich, dass eure einzelnen Charaktere den gleichen Weg haben (was uns enorm glücklich macht).“

Wie Yoan Fanise, CEO bei Digixart, in einem Special auf dem offiziellen PlayStation Blog erklärt, war es von Anfang an das Ziel, dass kein Spieler die gleiche Route bei seinem Roadtrip nehmen wird, wie irgendwer anderes.

