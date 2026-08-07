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Road 96 Sequel geteasert: Rückkehr auf den Highway

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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THQ Nordic und DigixArt teasern einen neuen Teil der Road 96-Reihe an. Erste Stimmen von John und Fanny machen Lust auf mehr Roadtrip-Adventure.

Road 96 Sequel

Road 96: THQ Nordic und DigixArt teasern neuen Serien-Ableger zu an Ein kurzer Teaser im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase 2026 deutet die Rückkehr der beliebten Adventure-Reihe Road 96 an.

THQ Nordic und DigixArt schicken uns zurück auf den Highway. Im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase 2026 gab es einen ersten Teaser zu einem neuen Teil der Road 96-Reihe. Kein langer Gameplay-Deep-Dive, sondern ein gezielter Nadelstich für Fans.

Der Clip setzt voll auf Wiedererkennungswert und lässt die vertrauten Stimmen der Charaktere John und Fanny ertönen. Fans horchen bei der Zeile „Fanny, is that really you?“ sofort auf. Am Ende blendet der Trailer schlicht die Aufforderung „Get back on the road“ ein. Mehr nicht. Reicht aber auch für den Moment.

Für uns Spieler ist das eine starke Nachricht, weil „Road 96“ von seiner unberechenbaren Atmosphäre und den prozeduralen Roadtrip-Mechaniken lebt. Das Prequel Mile 0 hat zwar tiefere Einblicke geboten, aber die Community lechzt nach einer echten Fortsetzung mit neuen oder weitergeführten Schicksalen auf der Flucht. Ob es sich um einen vollwertigen Nachfolger oder ein weiteres Spin-off handelt, bleibt aktuell offen. Die Richtung stimmt.

Der Teaser macht genau das, was er soll: Atmosphäre aufbauen, ohne zu viel zu verraten. DigixArt weiß, wie man narrative Roadtrips baut. Jetzt müssen auf die kurzen Sprachfetzen aber schnell handfeste Details zum Gameplay und Release folgen.

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