Road Kings: Truck-Simulation trifft auf menschliche Geschichten

Saber Interactive und Focus Entertainment haben auf der Gamescom 2025 Road Kings vorgestellt, das neueste Kapitel ihrer Truck-Sim-Reihe. Auf den ersten Blick mag man denken: Noch ein realistischer LKW-Simulator? Ja, aber hier steckt mehr dahinter. Denn Road Kings versucht nicht nur, die Herausforderung des 40-Tonnen-Fahrens auf den amerikanischen Küstenebenen von Jacksonville bis Savannah einzufangen – das Spiel erzählt auch Geschichten über die Menschen hinter den Maschinen.

Die Straße als Bühne – mehr als nur Fahren

Im Zentrum steht der Spieler als Rookie-Truckfahrer. Er kümmert sich um Vorschriften, Kraftstoff, Wetter und alles, was echte Fahrer im Alltag bewegt. Gleichzeitig kann man aber auch in die narrative Komponente eintauchen. Saber hat mit Truckfahrern gesprochen, Blogs gelesen, Alltag und Sorgen der Branche studiert, und daraus ein Story-Erlebnis entwickelt, das optional spielbar ist. Man kann einfach nur Aufträge fahren und die Straße genießen, oder man kann sich aktiv auf die Geschichten einlassen, die das Spiel bietet.

Die Story ist dabei keine epische Hollywood-Erzählung, sondern realitätsnah und subtil. Sie behandelt Themen wie die Tradition des Truckings in den USA, die Auswirkungen neuer Technologien wie autonome LKWs, klimatische Veränderungen und die menschlichen Beziehungen, die durch den Job geprägt werden. Spieler erleben, wie Dispatcher kleine Fehler oder Sonderaufträge verteilen, die den Verlauf eines Jobs verändern können, und bauen so Reputation und Vertrauen auf – oder riskieren, nur den normalen Lohn zu erhalten.

Menschliche Geschichten in einer Simulation

Interessant ist auch, dass die narrative Ebene sich in die Simulation einfügt, ohne sie zu überlagern. Die Geschichte dauert etwa zehn Stunden, bietet aber darüber hinaus unendlich viele prozedural generierte Ereignisse, die das Erlebnis frisch halten. In Kombination mit dynamischem Wetter, unterschiedlichen Regionen und dem asynchronen Multiplayer-Modus, in dem man Firmen mit Freunden aufbaut, entsteht ein Spiel, das mehr sein will als ein einfacher Truck-Simulator.

Road Kings will zeigen, dass hinter jedem Truck nicht nur ein Motor und ein LKW steht, sondern Menschen, Gesellschaft und Geschichten. Die Entwickler sprechen von einem „menschlichen Kern„, der das Spiel tragen soll. Wer bisher dachte, Trucking sei nur Maschinen-Management, dürfte überrascht sein, wie viel Herz und Leben in dieser Simulation steckt.

Geplant ist der Release 2026 für PS5, Xbox Series S|X und PC. Ob eine Switch-Version kommt, ist noch unklar.