Roadcraft: Rebuild Expansion bringt neue Karten, Fahrzeuge und Herausforderungen

Roadcraft hat sich seit seinem Start als eine der spannendsten Aufbau- und Rekonstruktions-Simulationen etabliert. Nicht durch grelle Effekte oder spektakuläre Zwischensequenzen, sondern durch das, was Spieler selbst gestalten: funktionierende Infrastruktur inmitten von Chaos und Zerstörung. Mit der Rebuild Expansion geht das Spiel nun den nächsten Schritt, und macht klar, dass die eigentliche Arbeit noch längst nicht vorbei ist.

Zwei Karten, zwei völlig andere Krisen

Die Erweiterung liefert gleich zwei neue Szenarien, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Contamination : Hier geht es um einen Zugunfall, der gefährliche Abfälle freisetzt. Spieler müssen verseuchte Gebiete sichern, Fracht retten und die zerstörte Bahnstrecke wieder in Betrieb nehmen. Der Reiz liegt nicht nur im Wiederaufbau, sondern in der ständigen Gefahr, durch falsches Vorgehen alles noch schlimmer zu machen.

: Hier geht es um einen Zugunfall, der gefährliche Abfälle freisetzt. Spieler müssen verseuchte Gebiete sichern, Fracht retten und die zerstörte Bahnstrecke wieder in Betrieb nehmen. Der Reiz liegt nicht nur im Wiederaufbau, sondern in der ständigen Gefahr, durch falsches Vorgehen alles noch schlimmer zu machen. Wash Out: Statt giftigen Fässern wartet hier die Natur selbst als Gegner. Überschwemmte Ölgebiete müssen trockengelegt und alte Anlagen zerlegt werden, während eine zentrale Raffinerie Stück für Stück wieder zum Laufen gebracht wird.

Diese Szenarien fühlen sich nicht wie bloße Level an, sondern wie echte Aufgabenfelder, die jeden Schritt überdenken lassen. Weitere Eindrücke aus dem Spiel liefert mein Review.

Neue Fahrzeuge, neue Möglichkeiten

Ein Highlight der Rebuild Expansion ist das Brückenlegefahrzeug, das selbst unwegsamstes Gelände passierbar macht. Damit ergeben sich Routen, die zuvor unmöglich schienen, und das verändert auch die Strategie. Ergänzt wird der Fuhrpark durch neue Scout-Varianten wie den rustikalen Tuz 1119 oder den robusten Armager Thunder. Spieler können damit nicht nur schwerere Lasten transportieren, sondern auch größere Distanzen meistern.

Parallel zur Erweiterung gibt es ein kostenloses Update, das neue Schwierigkeitsoptionen einführt. Vor allem das Treibstoffmanagement dürfte viele herausfordern, weil es selbst kurze Missionen in knifflige Planungsaufgaben verwandelt. Wer Roadcraft bisher eher entspannt gespielt hat, bekommt so die Möglichkeit, die Simulation auf ein neues Level zu heben, ohne zusätzliche Kosten.

Die Rebuild Expansion macht deutlich, dass Roadcraft mehr sein will als ein Nischenprojekt. Sie setzt auf glaubwürdige Szenarien, taktische Freiheit und ein realistisches Spielgefühl. Wer Freude daran hat, in chaotischen Situationen Strukturen zu schaffen, dürfte hier genau die richtige Mischung finden. Die eigentliche Frage lautet: Wie weit kann Roadcraft mit seinem realistischen Ansatz noch gehen – und wie viele Spieler nehmen diese Herausforderung an?