Roblox-Upgrade: Native PS5-Version liefert spürbare Performance-Schübe

Die native App für die PlayStation 5 ist ab sofort verfügbar und verspricht deutlich kürzere Ladezeiten sowie eine optimierte technische Basis für komplexe Community-Projekte.

Roblox beendet heute die Ära der bloßen Abwärtskompatibilität auf der PlayStation 5 und veröffentlicht eine eigens für die Konsole entwickelte native Anwendung. Während Spieler bisher auf die PS4-Version angewiesen waren, nutzt die neue App die Hardware-Ressourcen der aktuellen Sony-Konsole effizienter aus, was laut Entwicklerangaben zu bis zu 30 % schnelleren Ladezeiten und einem insgesamt flüssigeren Spielgefühl führt.

Technischer Sprung statt nur Emulation

Der wichtigste Aspekt dieses Upgrades ist die Performance-Stabilität. In Titeln wie NFL Universe Football oder dem kampfbetonten Dueling Grounds kam die alte Version bei hoher Effekt-Dichte oft an ihre Grenzen. Durch die native Unterstützung können Creator nun mehr Details und komplexere Skripte implementieren, ohne dass die Framerate sofort einbricht. Besonders für VR-ähnliche oder grafisch aufwendige „Experiences“ innerhalb von Roblox ist das ein notwendiger Schritt, um mit modernen Konsolenstandards mitzuhalten.

Ein großes Problem auf Konsolen war bisher die Kommunikation. Da das Tippen via Gamepad mühselig ist, haben Teams wie die hinter Dandy’s World spezielle Sticker-Systeme entwickelt, um den Austausch mit PC- und Mobile-Nutzern zu vereinfachen. Die native Version soll zudem das haptische Feedback des DualSense-Controllers besser einbinden. Das ist mehr als nur Spielerei: In kompetitiven Spielen gibt die Haptik wichtiges Feedback über Treffer oder die Umgebung, was das Gameplay präziser macht.

Warum das für die Community wichtig ist

Lange Zeit wurde „Roblox“ auf Konsolen eher stiefmütterlich behandelt. Die native App signalisiert, dass die Plattform PlayStation-Spieler als Kernzielgruppe ernst nimmt. Für Creator bedeutet die Mehrleistung der PS5 vor allem eines: Sie müssen ihre Spiele weniger stark „downgraden“, um auf der Konsole lauffähig zu sein. Das Ergebnis sind dichtere Atmosphären, wie man sie beispielsweise in Horror-Titeln wie Scary Shawarma Kiosk sieht, die stark von Lichtstimmung und stabilen Shadern leben.

Das Upgrade ist ein handfester technischer Gewinn, aber keine Revolution des Spielprinzips. Wer „Roblox“ wegen der Optik gemieden hat, wird auch auf der PS5 kein High-End-Grafikwunder finden – die Block-Ästhetik bleibt. Doch für aktive Spieler ist der Performance-Zuwachs von 30 % beim Laden und die höhere Stabilität ein massiver Quality-of-Life-Gewinn. Roblox fühlt sich auf der PS5 jetzt endlich wie ein „echtes“ Konsolenspiel an und nicht mehr wie ein emulierter Port.