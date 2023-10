RoboCop: Rogue City – Das sagen die Reviews

Alles in allem kann sich RoboCop: Rogue City damit einen Metascore von 69 sichern. Offiziell erscheint das Spiel am 02. November 2023.

„RoboCop: Rogue City hat mehrere Probleme, die eher in einem allgemeinen Mangel an technischem Feinschliff und der Verwendung einer veralteten Gesamtspielstruktur bestehen. Trotzdem bietet es respektvoll einen guten Rahmen für einen klassischen Charakter, respektiert das Originalmaterial und bietet eine gehörige Portion Spaß.“

„Robocop: Rogue City ist ein Argument dafür, dass die Lizenzspiele nicht nur in kleineren Spielen gut funktionieren kann, sondern dass bei der richtigen Kombination aus Kreativität und Fokus auch besonders effektiv sein kann. Eine Sache wie Robocop hat derzeit keine klare Position in der Popkultur, abgesehen von der offensichtlichen Filmnostalgie der späten 80er Jahre. Aber das Team von Teyon hat mit einer Kombination aus Bewusstsein und Aufrichtigkeit definitiv einen gefunden. Es hat mir so viel Spaß gemacht, durch Wellen von Jabronis zu jagen und über Robocops ernsthafte Polizeieinsätze zu lachen. In einem überfüllten Jahr wie 2023 ist Rogue City ein unerwartetes Juwel.“

In Kürze erscheint RoboCop: Rogue City von Entwickler Teyon, die mit Terminator zuvor bewiesen haben, dass ihnen die Kult-Helden wirklich liegen. Schafft man den Erfolg also mit RoboCop zu wiederholen?

What do you think?