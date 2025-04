RoboCop: Rogue City – Unfinished Business: Das letzte Gefecht hat einen Termin

Wenn man dachte, RoboCop hätte mit Old Detroit endgültig aufgeräumt, kommt jetzt Unfinished Business um die Ecke und flüstert: „Nicht so schnell, Blechbüchse.“ Am 17. Juli geht das Spiel weiter. Und obwohl der Titel als eigenständiges Spiel funktioniert, ist es mehr als nur ein Nachschlag – es ist das Filetstück vom letzten Mahl.

Willkommen zurück im Dystopie-Dschungel

Der Einstieg ist so unauffällig wie ein Raketenwerfer im Polizeirevier: Eine Gruppe Söldner überfällt Metro West, mopst Teile von RoboCops medizinischem Stuhl, und verschanzt sich im OmniTower – einem Monument des Größenwahns, gesponsert von der charmantesten Konzernkrake aller Zeiten: OCP.

Was folgt, ist eine Mischung aus Hochhaushorror, Robo-Psychoanalyse und kugelsicherem Chaos. Denn der OmniTower ist kein Hotel mit Aussicht – er ist ein tödliches Rätsel aus Stockwerken, die vor Gegnern, Fallen und moralischen Grauzonen nur so strotzen.

Alex Murphy, unser Lieblingsblechmann mit Gewissen, bekommt es dabei nicht nur mit Söldnern zu tun, sondern auch mit seinem früheren Ich. In Flashbacks steuern wir ihn als jungen Streifenpolizisten – verwundbar, ohne Titantorso, aber voller Ideale. Der emotionale Kern der Story? Ein alter Kollege, jetzt Feind, mit dem gleichen Ziel: Old Detroit beschützen – nur mit… sagen wir mal… zweifelhaften Methoden.

Mehr als nur Metall

Neben RoboCop selbst dürfen Spieler auch in andere Rollen schlüpfen, etwa Miranda Hale – Ex-OCP-Wissenschaftlerin mit Gewissensbissen und einer Agenda. Sie hilft, die Action mit neuen Perspektiven aufzuladen und bringt frischen Wind in die sonst bleihaltige Luft.

Mit Peter Weller zurück am Mikro und einer Story, die sich endlich traut, in RoboCops rostige Seele zu blicken, ist RoboCop Unfinished Business mehr als ein DLC im Schafspelz. Es ist eine Liebeserklärung an ein Franchise, das sich nie verbiegen ließ – weder von der Politik noch von der Popkultur.

Ab dem 17. Juli heißt es: Lade durch, denk nach – und klär deine offenen Rechnungen im OmniTower. Oder wie RoboCop sagen würde: „Dead or alive, you’re playing this game.“