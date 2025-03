RoboCop: Rogue City – Unfinished Business im ersten Trailer enthüllt

Verbrechen lohnt sich nicht – das ist eine der goldenen Regeln in der düsteren Zukunft von Old Detroit. Doch das hält die kriminellen Elemente dieser Welt nicht davon ab, immer wieder ihre finsteren Pläne zu schmieden. In RoboCop Rogue City – Unfinished Business, dem eigenständigen Nachfolger des erfolgreichen Actionspiels RoboCop: Rogue City, wird dieser ewige Kampf zwischen Recht und Unrecht auf ein neues Level gehoben.

Der OmniTower und die Söldner: Ein neuer Feind in Old Detroit

Die Geschichte nimmt ihren Lauf, als die OCP (Omni Consumer Products) ihren neuesten, gigantischen Bauabschnitt in der ohnehin schon von Verbrechen gezeichneten Stadt präsentiert: den OmniTower. Dieser riesige Komplex sollte ein sicherer Zufluchtsort für die Bürger von Old Detroit werden. Doch wie es in dieser Welt oft der Fall ist, bleibt der Frieden nur eine kurze Illusion. Eine Gruppe hochtrainierter Söldner übernimmt den OmniTower und setzt dabei auf das altbewährte Prinzip: zuerst schießen, dann fragen – wenn überhaupt.

Inmitten dieses Chaos tritt der unermüdliche RoboCop, der als einzige Hoffnung für die Stadt gesehen wird, auf den Plan. Doch auch er wird nicht davor zurückschrecken, die gesetzlosen Söldner aufzumischen und ihnen zu zeigen, warum er der unaufhaltsame Wächter von Recht und Ordnung ist.

Kampf für Recht und Ordnung in einer chaotischen Stadt

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business bietet eine spannende Mischung aus actiongeladenen Kämpfen und düsterer Cyberpunk-Atmosphäre. Als Spieler übernimmt man erneut die Rolle von RoboCop und zieht in den Kampf gegen die Söldner, die die Stadt ins Chaos stürzen wollen. Dabei wird es nicht nur auf schnelle Reflexe ankommen, sondern auch auf strategisches Vorgehen, um die gut organisierten Gegner auszuschalten.

Das Spiel erscheint im Sommer 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und verspricht, die Fans der Reihe mit noch intensiveren Kämpfen, einer fesselnden Story und der gewohnten Prise schwarzem Humor zu begeistern. Verbrechen lohnt sich nicht, doch der Weg zu Gerechtigkeit könnte noch nie so befriedigend gewesen sein. Wer wird letztlich die Oberhand gewinnen – RoboCop oder die Söldner, die sich unaufhaltsam durch Old Detroit schießen? Fans dürfen sich auf ein spannendes, actiongeladenes Abenteuer freuen!