RoboCop: Rogue City zielt auf M-Rating ab, neues Gameplay

Technisch macht RoboCop: Rogue City einen stimmigen Eindruck, wirkt in Teilen aber recht Old-School. Entwickler Teyon hatte zuvor an Terminator Resistance gearbeitet, so dass man ihnen das Franchise durchaus zutrauen kann. Ob es für einen ganz großen AAA-Titel reicht, wird man dann sehen.

„Die triumphale Rückkehr von RoboCop würde sich ohne den Mann, der so viel Leben in die Rolle gebracht hat, nicht richtig anfühlen, und wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass Peter Weller die Voiceover-Arbeit für das Spiel übernehmen wird. Viel Spaß mit diesem ersten Blick auf das Gameplay und fürs Protokoll: „Tot oder lebendig, du kommst mit mir!“

Zudem verfügt man über verschiedene Nahkampfangriffe, über eine Scan-Fähigkeit, um Feinde aufzuspüren, sowie gibt es reichlich zu tun in den Levels. Dazu gehören auch Ermittlungs-Aufgaben, wo man nach Hinweisen suchen oder auch Verhaftungen durchführen kann. So lassen sich auch NPCs belauschen, die entweder neue Hinweise liefern oder Nebenmissionen offenbaren.

