Rocket League – Batman Event zu Halloween startet heute

Die gruselige Jahreszeit steht vor der Tür und viele Spiele feiern das mit besonderen In-Game Inhalten, die zum Thema Halloween passen. Psyonix Multiplayer-Hit Rocket League ist bekannt dafür, regelmäßig neue Events zu starten und zur Jahreszeit passende Items anzubieten. Dieses Jahr verschlägt es die Duelle nach Gotham City!

Batman Haunted Hallows Event

Kooperationen mit DC Comics hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Zu Halloween wird diese nun intensiviert, neben thematischen Items und einem besonderen Spielmodus kehren auch die Batmobile in den Store zurück. Durch das Abschließen von besonderen Event-Herausforderungen können coole Lackierungen, schicke Räder und Name-Tags freigespielt werden.

Der Joker Decal wird sicherlich beliebt sein.

Passend dazu gibt es auch im Rumble-Modus neue Effekte, etwa einen Wirbelsturm mit Fledermäusen oder Harley Quinns berühmten Hammer. Das Ganze läuft unter dem Namen Gotham City Rumble und wird in einer ebenfalls dafür angepassten Arena gespielt. In Beckwith Park (Gotham Night) soll es jede Menge Easter Eggs zu entdecken geben, so etwa das Batsignal am Nachthimmel.

Return of the Dark Knight

Wo das Batsignal leuchtet, ist der dunkle Ritter meist nicht allzu fern. Die beliebten Batmobile kehren ebenfalls für die Dauer des Events zurück! Ihr habt erneut die Wahl zwischen dem Batmobil (1989), dem Tumbler aus Dark Knight und dem Batmobil (2016). Alle drei Modelle kommen mit einer besonderen Lackierung und passenden Goal Explosions.

Das Batman Halloween Bundle wird für 2000 Credits im Store angeboten. Dieses enthält folgende Items:

Batmobile (1989) Reel Life Decal

The Dark Knight’s Tumbler Reel Life Decal

Batmobile (2016) Reel Life Decal

Batman 1989 Goal Explosion

The Dark Knight Goal Explosion

Batman 2016 Goal Explosion

Ihr könnt die Batmobile inklusive Goal Explosion auch einzeln kaufen, dafür zahlt ihr dann 800 Credits. Wer schon eines der Batmobile aus vergangenen Seasons besitzt, kann die neue Lackierung für 300 Credits mitnehmen.

Rocket League ist Free-2-Play und für PS4 und PS5 verfügbar. Das Batman Haunted Hallows Event startet heute und läuft noch bis zum 01. November. Den Trailer zum Event seht ihr hier: