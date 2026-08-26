Rockstar bestätigt Termin für GTA 6: Entwickler reagieren auf CyberLeak-Vorfälle

Rockstar Games stellt das Extended Gameplay-Material zu „GTA 6“ wie geplant am morgigen Donnerstag vor und hält unverändert am weltweiten Veröffentlichungstermin am 19. November fest.

Das Studio reagierte damit in einer offiziellen Stellungnahme auf die jüngsten Leaks der Hackergruppe CyberLeak, die seit Tagen kürzere Gameplay-Clips ins Netz stellt. Dies bestätigt zugleich die Echtheit des Materials. Nun folgt die Flucht nach vorn.

Rockstar hält am Release-Termin am 19. November fest

Rockstar Games bezeichnet die unfreiwillige Veröffentlichung von Videomaterial als harte Enttäuschung für das Entwicklerteam. Die Unterbrechung der gewohnten Marketing-Kette ändert jedoch nichts am Fahrplan des Titels.

Quellcode-Entwicklungen und Vorab-Builds geraten bei Großprojekten dieser Skalierung regelmäßig durch Sicherheitslücken an die Öffentlichkeit. Die geleakten Ausschnitte zeigen zumeist unfertige Systeme, fehlende Texturen und Rohdaten der Physik-Engine. Solche Daten spiegeln selten den finalen Optimierungsgrad der Konsolenfassungen wider.

Der PR-Schaden entsteht primär durch verzerrte Erwartungen der Community. Das offizielle Statement von Rockstar Games im Detail:

„Hallo zusammen, wir wissen, dass viele von euch darauf gewartet haben, von uns etwas zu den Ereignissen der vergangenen Woche zu hören. Es wäre eine Untertreibung, zu sagen, dass es für unser Team herzzerreißend war, dass Gameplay-Videos von „Grand Theft Auto VI“ auf diese Weise durchgesickert sind – und so hatten wir uns das natürlich nicht vorgestellt, wie ihr das Spiel nach all der Zeit sehen würdet. Es tut uns sehr leid, dass alles so lange gedauert hat – von der Fertigstellung des Spiels (wir sind fast am Ziel!) über die Veröffentlichung weiterer Details und offizieller Gameplay-Aufnahmen bis hin zur Bereitstellung aller Informationen, die ihr wissen möchtet. Wir freuen uns riesig darauf, dass ihr morgen einen ausführlicheren Einblick bekommt. Es hat länger gedauert als gewünscht, das Material fertigzustellen, aber wie bei allem, was wir tun, wissen wir, dass wir eure Erwartungen übertreffen müssen, und wir sind entschlossen, ein Ergebnis zu liefern, das euren Erwartungen entspricht und das ihr verdient. Auch wenn es bedauerlich ist, dass das geplante Spielerlebnis nun möglicherweise durch einige Spoiler beeinträchtigt wird, hoffen wir, dass ihr alle noch ein wenig länger wartet, um das Spiel am 19. November selbst zu erleben. Wir möchten uns bei allen Mitgliedern der Community bedanken, die uns in der vergangenen Woche mit unterstützenden Nachrichten erreicht haben – eure Worte haben diesem Team mehr bedeutet, als ihr euch vorstellen könnt. Letztendlich entwickeln wir dieses Spiel für euch, und ohne euch hätten wir nicht das Privileg, Spiele zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, euch bald mehr zu zeigen. Rockstar Games“

Netflix-Kooperation bringt erstes offizielles Gameplay

Das für morgen angesetzte Material wird in Zusammenarbeit mit Netflix veröffentlicht. Es liefert den ersten offiziellen Blick auf die finale Spielmechanik. Nach der monatelangen Informationsstille bildet diese Präsentation die technische Referenz für die Leistungsfähigkeit auf PS5, PS5 Pro und Xbox Series X.

Der geplante Marktstart am 19. November bleibt das maßgebliche Ziel. Das Entwicklerteam befindet sich nach eigenen Angaben in der finalen Fertigstellungsphase.

Die Sicherheitslücke bei Rockstar Games hinterlässt personell und organisatorisch Spuren, ändert für Spieler jedoch wenig. Wer unvollständige Vorab-Leaks ignoriert, erhält morgen die erste validierte Vorschau auf die tatsächliche Engine-Leistung. Der 19. November bleibt als Stichtag gesetzt.