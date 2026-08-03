Rockstar über Midnight Club 5: Prototyp scheiterte an interner GTA-Fixierung

Rockstar Games stellte die Entwicklung von „Midnight Club 5“ trotz fertiggestellter London-Prototypen ein und löste das Entwicklerteam in San Diego auf. Grund für das Aus waren verfehlte Deadlines bei „Midnight Club: Los Angeles“ und der fehlende Status des Arcade-Racers gegenüber Grand Theft Auto.

Egos und Deadlines: Das Aus für Rockstar San Diego

Die Arbeit an einem fünften Teil der Midnight Club-Reihe war mehr als nur eine Idee. Rockstar San Diego hatte nach dem Release von „Midnight Club: Los Angeles“ bereits mit der aktiven Entwicklung begonnen und erste Stadt-Prototypen aufgebaut – darunter eine digitale Absolvierung von London.

Das Projekt scheiterte an Spannungen zwischen dem Studio in San Diego und der Hauptzentrale in New York. Kris Roberts, ehemaliger Senior Designer bei Rockstar, führt zwei Faktoren für das Aus an: die kontinuierliche Nichteinhaltung von Entwicklungsfristen während der Produktion von „Midnight Club: Los Angeles“ und ein Machtkampf um die kreative Kontrolle.

In einer Ära vor der flächendeckenden Verbreitung digitaler Distribution bedeuteten verpasste Master-Deadlines massive finanzielle Verluste durch verschobene Datenträger-Produktionen und verfehlte Einzelhandels-Zeitfenster.

GTA als unerreichbarer Benchmark

Der wirtschaftliche Erfolg der Reihe reichte der Konzernspitze nicht aus. Intern wurde die Reihe trotz solider Verkaufszahlen und hoher Spielerbindung – die laut internen Telemetriedaten teils über den Werten von Konkurrenten wie „Need for Speed“ oder „Burnout“ lag – als zweitklassig eingestuft.

New York maß jedes interne Projekt an den Erträgen und der medialen Durchdringung von Grand Theft Auto. Da ein Arcade-Racer diese Margen strukturell nicht erreichen konnte, entzog die Führungsebene dem Team die Ressourcen. Nach dem Abbruch von „Midnight Club 5“ wurde die Mannschaft zerschlagen. Teile der Belegschaft wechselten in die Entwicklung der internen RAGE-Engine oder zu „Red Dead Redemption“, der Rest wurde entlassen.

Das Aus von „Midnight Club 5“ markiert den Punkt, an dem Rockstar Games von einem breit aufgestellten Publisher zum Monokultur-Entwickler wurde. Für Spieler bedeutete die Absage das Ende einer technisch hochklassigen Arcade-Reihe, deren Physiksysteme und Open-World-Streaming-Mechaniken maßgeblich die spätere Fahrzeugsteuerung in GTA IV und GTA V prägten. Die Ressourcenbündelung auf GTA mag aus finanzieller Sicht logisch gewesen sein – die Genre-Vielfalt des Studios hat sie dauerhaft zerstört.