Rockstar feuert angebliche GTA 6-Leaker – Union sieht gezielte Einschüchterung

Rockstar Games hat laut Berichten bis zu 40 Mitarbeiter entlassen, offiziell wegen GTA 6-Leaks, laut Gewerkschaft jedoch aus Angst vor einer möglichen Betriebsratsgründung.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Rockstar Games gilt seit Jahren als eine der verschlossensten Spieleschmieden der Branche. Kaum ein Studio kontrolliert seine Informationsflüsse so konsequent, und kaum eines reagiert so empfindlich auf Leaks. Doch ausgerechnet beim wohl größten Projekt der Firmengeschichte, Grand Theft Auto 6, scheint die Kontrolle zu bröckeln.

Wie Bloomberg berichtet, hat Rockstar Games in der vergangenen Woche rund 30 bis 40 Mitarbeiter entlassen. Der Grund: „Verstöße gegen Unternehmensrichtlinien“ – konkret das Veröffentlichen und Diskutieren vertraulicher Informationen in einem öffentlichen Forum. Laut einem Sprecher des Studios habe dies nichts mit gewerkschaftlichen Aktivitäten zu tun.

Union spricht von Einschüchterung

Ganz anders sieht das die Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB). Deren Vorsitzender Alex Marshall behauptet, die Entlassungen seien Teil einer gezielten Strategie, um Mitarbeiter von einer Gewerkschaftsgründung abzuhalten. Die Betroffenen seien alle Mitglieder eines privaten Discord-Chats gewesen, in dem es um Arbeitsbedingungen ging.

Marshall formuliert es deutlich: „Rockstar hat mehr Angst vor Beschäftigten, die ihre Rechte kennen, als vor einem verspäteten GTA 6.“ Morgen soll deshalb eine Protestaktion vor dem Londoner Sitz von Take-Two Interactive stattfinden, dem Mutterkonzern von Rockstar Games.

Ein Studio unter Druck

Die Situation ist heikel. Nach dem massiven Leak im Jahr 2022, bei dem frühes Gameplay-Material von GTA 6 veröffentlicht wurde, hat Rockstar Games seine Sicherheitsmaßnahmen verschärft, inklusive Rückkehr zur Präsenzarbeit. Für ein Studio, das selbst minimale Details unter Verschluss hält, sind Leaks nicht nur Imageschaden, sondern Kontrollverlust.

Offiziell bleibt Grand Theft Auto 6 weiterhin für den 26. Mai 2026 geplant. Doch wenn sich die internen Spannungen verschärfen, könnte die Entwicklung indirekt darunter leiden, sei es durch Misstrauen, Personalfluktuation oder schlicht Demotivation. Aufschluss über eine potenzielle Verschiebung gibt womöglich der heutige Earning-Call.

Egal, welche Seite am Ende recht hat. Rockstar Games hat ein Kommunikationsproblem. Wenn Loyalität nur noch über Angst funktioniert, ist etwas schiefgelaufen. Ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten von Kreativität lebt, sollte den eigenen Leuten zuhören, nicht sie feuern. Gerade jetzt, wo die Augen der ganzen Branche auf GTA 6 gerichtet sind.

Godzilla
30 Minuten zuvor

Jaja, die Gewerkschaften. Immer schnell am prollen, ohne Ahnung zu haben. Hauptsache irgendwas ins Netz gegrölt.

0
Antworten
