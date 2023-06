Rockstar Games arbeitet wohl an einem neuem VR-Spiel

Mit oder ohne Rockstar Games sieht der VR-Markt derzeit aber auch so recht optimistisch aus. Für PlayStation VR2 sind bereits 100 Spiele erhältlich , die regelmäßig um weitere Blockbuster erweitert werden. An Inhalten mangelt es derzeit jedenfalls nicht, wobei ein Spiel von Rockstar Games sicherlich noch einmal ein echtes Highlight wäre.

Falls das Projekt tatsächlich bei Rockstar Games in Arbeit ist, dürfte es wohl auf ein GTA in VR oder etwas gänzlich Neues hinauslaufen. Im Fall von GTA wäre es jedenfalls ein enorm starkes Zugpferd für den VR-Markt insgesamt, der in diesem Jahr mit PS VR2 und Meta Quest 3 erneut ordentlich Auftrieb erhält.

Michael Ursu hat in seinem Resümee ( via Reddit ) gleich mehrere Projekte aufgelistet, die noch nicht offiziell angekündigt wurden, darunter ein VR-Spiel für Rockstar Games, ein unangekündigtes Spiel im Borderlands-Universum und ein weiteres Projekt der Genshin Impact-Macher bei MiHoYo. Der Eintrag zu Rockstar Games wurde inzwischen gelöscht, nachdem dieser die Runde machte.

Es ist nicht der erste Versuch von Rockstar Games, in dem man das VR-Medium erobern möchte. Möglicherweise arbeitet man derzeit an einem weiteren, bisher unangekündigte VR-Projekt.

