Rockstar Games bereitet Website auf GTA 6 Trailer 3 vor

Rockstar Games hat das Backend seiner offiziellen Website zu „GTA 6“ aktualisiert und in diesem Zuge das bisherige Vorbesteller-Banner entfernt. Diese strukturelle Änderung im Quellcode deutet historisch zuverlässig auf eine bevorstehende Medien-Ankündigung hin. Die Community spekuliert auf den dritten Cinematic-Trailer zu Grand Theft Auto 6.

Hinter den Kulissen von Rockstar Games folgt jede Werbekampagne einem starren Muster. Ein Blick auf die Veröffentlichungsstrategie von „Red Dead Redemption 2“ zeigt Parallelen. Damals schaltete das Studio drei filmische Trailer vor, bevor echtes Gameplay gezeigt wurde.

Der aktuelle Schritt bricht mit dem gewohnten Bild der Startseite. Das Entfernen von Vorbesteller-Links macht im Live-Betrieb einer kommerziellen Website keinen Sinn. Es sei denn, der Platz wird für ein neues, dominanteres Element benötigt. Ein neuer Trailer erfüllt diese Bedingung.

Ablenkung von der Preis-Debatte

Die Timing-Analyse offenbart auch eine strategische Komponente. Rockstar Games steht seit Tagen wegen der Preisgestaltung der 100-Euro-Ultimate-Edition unter erheblichem Druck. Auch die Debatte um fehlende physische Datenträger belastet die Stimmung in den Foren. Ein neuer Trailer verschiebt den Fokus der Berichterstattung sofort. Bildgewalt ließ bislang jeden Fan-Protest verstummen.

Rockstar is updating the website currently, the pre order banner was just removed. pic.twitter.com/l5Wd7SwYAk — ben (@videotech) July 9, 2026

Inhaltlich muss der dritte Trailer liefern. Die ersten beiden Teaser dienten primär der Etablierung des Settings und der Atmosphäre von Vice City. Was fehlt, ist das erzählerische Fundament.

Zuschauer erwarten jetzt den konkreten Story-Pitch. Die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren Lucia und Jason benötigt Kontur. Wer sind sie, was treibt sie an, wer ist der Gegenspieler? Reine Postkarten-Motive aus Florida reichen nicht mehr aus, um den Hype bis zum Gameplay-Debüt im Herbst zu tragen.

Die Code-Änderungen auf der Rockstar-Plattform sind kein Zufall, sondern der Startschuss für die nächste Marketing-Phase. Spieler sollten sich auf einen baldigen Release von Trailer 3 einstellen, der sich rein auf die Story konzentrieren wird. Das ist kein sanftes Vorgeplänkel, sondern gezieltes Erwartungsmanagement vor den ersten Gameplay-Szenen im September.