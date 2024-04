Rockstar Games erhöht die Preise für GTA+ um 40 %

Dafür bekommen Spieler derzeit Spiele wie die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition für PlayStation und Xbox, GTA: Liberty City Stories (iOS und Android), GTA: Chinatown Wars (iOS und Android) und Red Dead Redemption (PS5 und Serie X/S). In diesem Jahr folgen außerdem noch Bully und L.A. Noire.

Bisher kostete die monatliche Mitgliedschaft 5,99 $ / 5,99 € / 4,99 £, ab sofort gelten folgende Preise: 7,99 $ / 7,99 € / 6,99 £ , was in Europa und Großbritannien einer Steigerung von rund 40 % entspricht.

