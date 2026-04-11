Rockstar Games: Erpressung nach neuem Daten-Leak zu GTA 6

Rockstar Games bestätigt Daten-Leck. Die Hacker-Gruppe ShinyHunters droht mit Veröffentlichung. Warum die Lage beim GTA 6-Studio trocken und direkt bleibt.

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Niklas Bender ist Editor-in-Chief bei PlayFront.de und Spezialist für kritische Spieleanalysen und Meinungsformate. Seit 2023 prägt er die redaktionelle Kante des Magazins mit pointierten Kommentaren und...
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Rockstar Games bestätigt einen Einbruch in interne Datenbestände durch die Gruppe „ShinyHunters“. Während das Studio von unwichtigen Informationen spricht, drohen die Angreifer mit einer Veröffentlichung zum 14. April.

Rockstar Games meldet sich nach einer Erpresser-Deadline zu Wort. Die Hackergruppe ShinyHunters behauptet, über die Analyse-Plattform Anodot Zugriff auf sensible Unternehmensdaten erlangt zu haben. Anodot dient normalerweise der Überwachung von Cloud-Kosten, was tiefere Einblicke in die Infrastruktur vermuten lässt.

Die Anatomie einer angeblichen Belanglosigkeit

Die Angreifer fordern eine Zahlung bis zum 14. April 2026. Sollte Rockstar nicht reagieren, drohen die Hacker mit der Veröffentlichung und zusätzlichen digitalen Störangriffen. Rockstar wiegelt ab. Das Studio spricht von einer begrenzten Menge an „unwesentlichen Unternehmensinformationen“. Auswirkungen auf den laufenden Betrieb oder die Spielerschaft gäbe es angeblich nicht.

Der Einbruch erfolgte über einen Drittanbieter, was die typische Schwachstelle moderner Großkonzerne markiert. ShinyHunters ist in der Branche kein unbeschriebenes Blatt und zeichnete bereits für Angriffe auf Microsoft, AT&T und Ticketmaster verantwortlich. Die Beute umfasst potenziell Finanzunterlagen, Marketingstrategien und Vertragsdetails. Auch Daten zum Kaufverhalten der Spieler könnten betroffen sein. Rockstar betont die Irrelevanz der Daten, doch die Historie der Gruppe spricht eine andere Sprache. Wer Cloud-Kosten trackt, sieht oft mehr, als dem Buchhalter lieb ist. Das Studio bleibt bei seiner Linie der Schadensbegrenzung.

Die Geister der GTA-Vergangenheit

Dieser Vorfall weckt Erinnerungen an das Desaster von 2022. Damals landeten frühe Gameplay-Szenen von GTA 6 im Netz und zwangen Rockstar zur Flucht nach vorn. Ein britischer Teenager wurde dafür mittlerweile verurteilt, doch der Imageschaden war nachhaltig. Die aktuelle Drohung trifft Rockstar in einer sensiblen Phase. Nach zwei massiven Verschiebungen steht der Release-Termin für den 19. November 2026 fest. Ursprünglich sollte der Titel bereits im Herbst 2025 erscheinen. Jede Unruhe im Getriebe gefährdet diesen Zeitplan.

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ShinyHunters nutzt die mediale Aufmerksamkeit als Hebel für Lösegeldforderungen. In der Vergangenheit wurden so 270 Millionen Datensätze von Wattpad und Quellcodes von Microsoft erbeutet. Die Taktik ist simpel: Öffentlicher Druck erhöht die Zahlungsbereitschaft. Rockstar beharrt darauf, dass keine spielrelevanten Inhalte oder Nutzerdaten entwendet wurden. Das Studio versucht, die Souveränität zu bewahren, während die Community nervös auf den 14. April starrt. Transparenz sieht anders aus, aber in der PR-Welt von Take-Two ist Kontrolle alles.

Wenn ein Milliarden-Konzern den Diebstahl von Firmendaten als „unwesentlich“ bezeichnet, meint er eigentlich nur, dass der Quellcode von GTA 6 noch im Tresor liegt.

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JohnMadMaverick
11. April 2026 23:12

Wie hoch soll den die Zahlung sein?

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