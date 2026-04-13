Rockstar Games: ShinyHunters drohen mit GTA 6 Marketing-Leak

Die Hackergruppe ShinyHunters droht Rockstar Games mit der Veröffentlichung gestohlener Unternehmensdaten am 14. April, nachdem „Verhandlungen“ über eine Lösegeldzahlung gescheitert sind. Betroffen ist laut Rockstar eine begrenzte Menge an „nicht wesentlichen“ Informationen, die über den Drittanbieter Anodot abgegriffen wurden.

Die Hackergruppe hat gegenüber der BBC bestätigt, dass ihre Forderungen nicht erfüllt wurden und sie nun plant, das erbeutete Material online zu stellen. Der Zugriff erfolgte dabei nicht direkt auf die Server von Rockstar, sondern über eine Sicherheitslücke beim Cloud-Analyse-Dienst Anodot.

Rockstar Games selbst gibt sich bisher gelassen: Das Studio bestätigte den Vorfall, betont aber, dass es sich um unbedeutende Unternehmensinformationen handelt. Der Betrieb der aktuellen Spiele und die Sicherheit privater Accounts sind laut Rockstar Games nicht beeinträchtigt.

Marketing-Pläne statt Source-Code

Nach jetzigem Stand müssen wir nicht mit einem Desaster wie beim großen Leak von 2022 rechnen. Während damals frühes Gameplay-Material und tiefgreifende technische Details von „GTA 6“ an die Öffentlichkeit gerieten, scheint es sich dieses Mal primär um Dokumente aus dem Marketing-Bereich zu handeln.

Kein Source-Code: Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass spielrelevanter Programmcode entwendet wurde.

Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass spielrelevanter Programmcode entwendet wurde. GTA 6 im Fokus: Die Hacker behaupten, Marketing-Strategien für den kommenden Blockbuster zu besitzen.

Die Hacker behaupten, Marketing-Strategien für den kommenden Blockbuster zu besitzen. Drittanbieter-Risiko: Der Vorfall unterstreicht, wie verwundbar selbst große Studios sind, wenn Partner-Dienste wie Snowflake oder Anodot angegriffen werden.

Für Rockstar Games ist dieser Leak vor allem ein PR-Ärgernis. Wenn Marketing-Pläne geleakt werden, verliert das Studio die Kontrolle über die sorgsam orchestrierte Informations-Timeline zu „GTA 6“. In den nächsten Stunden könnten unbestätigte Roadmaps, Trailer-Termine oder Kooperationspläne auf Social Media auftauchen.

Man sollte hier jedoch vorsichtig sein. Da es sich laut Rockstar um „nicht-materielles“ Material handelt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Hacker versuchen, den Wert ihrer Beute künstlich aufzublasen, um doch noch eine Zahlung zu erzwingen.

Auch wenn der Name „Rockstar-Leak“ sofort alle Alarmglocken schrillen lässt, scheint dieser Vorfall die Entwicklung von „GTA 6“ nicht zu verzögern. Solange keine Assets oder Codes im Netz landen, bleibt es ein rein geschäftlicher Vorfall hinter den Kulissen. Die Spannung auf offizielle News bleibt hoch, aber ein spielerischer Mehrwert durch diesen Leak ist unwahrscheinlich.

Was denkt ihr: Würdet ihr euch Marketing-Pläne überhaupt ansehen, oder wollt ihr euch den offiziellen Trailer-Moment von Rockstar nicht spoilern lassen?