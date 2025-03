Rockstar Games übernimmt L.A. Noire-Macher und etabliert Studio in Australien

In einer aufregenden Ankündigung hat Rockstar Games bekannt gegeben, dass das in Sydney ansässige Entwicklerstudio Video Games Deluxe übernommen wird. Das Studio wird fortan unter dem Namen Rockstar Australia bekannt sein und wird die globale Präsenz des Unternehmens weiter stärken. Diese Übernahme markiert einen bedeutenden Moment in der Geschichte von Rockstar Games, das durch die enge Zusammenarbeit mit Video Games Deluxe bereits viele Erfolge feiern konnte.

Die enge Partnerschaft zwischen Rockstar und Video Games Deluxe

Video Games Deluxe wurde ursprünglich von Brendan McNamara, dem Gründer des berühmten L.A. Noire Studios Team Bondi, ins Leben gerufen. In den letzten Jahren hat das Studio in enger Partnerschaft mit Rockstar an mehreren wichtigen Projekten gearbeitet. Dazu gehören unter anderem die 2017er-Veröffentlichung von L.A. Noire und L.A. Noire: The VR Case Files, sowie die Überarbeitungen von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition für iOS und Android, Netflix und moderne Konsolen.

Rockstar Games hat in einer offiziellen Pressemitteilung seine Begeisterung über die Zusammenarbeit ausgedrückt: „Nach jahrelanger enger Zusammenarbeit freuen wir uns sehr, Video Games Deluxe als Rockstar Australia in unser Team aufzunehmen“, sagte Jennifer Kolbe, Head of Publishing bei Rockstar Games. Diese enge Kooperation soll nun noch vertieft werden, um die nächste Generation von Spielen zu erschaffen, die den hohen Ansprüchen der Entwickler und der Spieler gerecht werden.

Für Brendan McNamara und sein Team bedeutet die Übernahme eine spannende Weiterentwicklung. „Es war eine Ehre, in den letzten zehn Jahren so eng mit Rockstar Games zusammenzuarbeiten. Wir sind begeistert, ein Teil des Rockstar-Teams zu werden und unsere Bemühungen fortzusetzen, die besten Spiele zu entwickeln“, so McNamara.

Rockstar Australia und die nächsten Schritte

Diese Übernahme zeigt nicht nur Rockstars Engagement, weiterhin innovative und qualitativ hochwertige Spiele zu entwickeln, sondern auch die wachsende Bedeutung von Studios wie Video Games Deluxe, die durch ihre Erfahrung und Expertise entscheidend zum Erfolg von Rockstar beigetragen haben. Es bleibt spannend zu sehen, welche neuen Projekte und Innovationen Rockstar Australia in der Zukunft mit sich bringen wird.