Rocksteady soll an düsterer Batman Beyond-Idee arbeiten – exklusiv für PS5? Gerücht!

Die düsteren Gassen von Gotham scheinen wieder einmal von einem faszinierenden Gerücht durchzogen zu werden. Laut einem Bericht des Leakers Lunatic Ignus, der sich auf einen Bloomberg-Artikel stützt, könnte Rocksteady, das Studio hinter den gefeierten Batman Arkham-Spielen, an einem neuen Singleplayer-Batman-Projekt arbeiten. Und es könnte alles andere als das sein, was wir erwartet haben – die Rede ist von einem Spiel, das auf der düsteren Welt von Batman Beyond basiert. Doch wie bei jedem Gerücht aus den unbestätigten Schatten gibt es ein großes Aber: Das Spiel könnte exklusiv für die PS5 erscheinen.

Eine düstere Vision von Batman Beyond?

Wer sich noch an den eher enttäuschenden Flop Suicide Squad: Kill the Justice League erinnert, könnte sich fragen, warum Rocksteady nun in die Welt von Batman Beyond eintauchen sollte. Schließlich ist das Studio durch die letzten Ereignisse in die Schlagzeilen geraten – und nicht unbedingt auf die besten Arten. Doch genau hier wird das Ganze wirklich spannend: Das Gerücht besagt, dass Rocksteady sich nicht nur mit der ikonischen Figur des düsteren Bruce Wayne beschäftigen könnte, sondern mit einer Neuinterpretation der Batman Beyond-Welt, die eine düstere Zukunft für den Dunklen Ritter zeichnet, allerdings ohne den einzigartigen Animationsstil der ursprünglichen Serie, dafür mit Open-World-Ansatz.

Warum also ausgerechnet PS5? In Zeiten, in denen Studios und Publisher auf Multiplattform-Veröffentlichungen setzen, erscheint die Idee einer exklusiven PS5-Veröffentlichung fast wie ein kalkuliertes Risiko. Nach dem kommerziellen Misserfolg von Suicide Squad wäre es für Warner Bros Games naheliegender gewesen, das nächste Projekt auf möglichst vielen Plattformen zu veröffentlichen. Doch hier kommt die größte Überraschung – angeblich plant das Studio, diesen Titel als Grundlage für eine neue Batman-Trilogie zu nutzen. Das könnte das Spiel zu einem langfristigen, exklusiven Zugpferd für Sony machen.

Alte Idee neu aufgelegt?

Aber wie realistisch ist das? Es gibt auch Hinweise darauf, dass WB Montreal, ebenfalls ein Tochterunternehmen von Warner Bros Games, einst an einem ähnlichen Batman Beyond-Projekt arbeitete, das jedoch auf mysteriöse Weise abgesagt wurde, während sie sich mit Gotham Knights beschäftigten. Könnte Rocksteady nun die zerbrochenen Stücke aufgreifen und das Spiel auf eine neue Stufe heben? Und vielleicht finden diese alten, unveröffentlichten Assets ihren Weg in das neue Projekt.

Trotz allem bleibt die exklusive PS5-Veröffentlichung ein harter Brocken. Es würde eine gewaltige Portion Vertrauen in Sony und Rocksteady erfordern, solch ein Projekt hinter verschlossenen Türen zu halten – und das Ganze auch noch zu einem Exklusivdeal zu machen. Vielleicht ist es ein mutiger Schritt in die richtige Richtung, oder vielleicht handelt es sich einfach nur um die spannendste Verschwörungstheorie aus Gotham. Wenn dieses Spiel wirklich existiert, werden wir alle die Augen weit aufhalten.