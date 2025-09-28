ROG Xbox Ally X: 1.000 $ – Xbox melkt die treuesten Fans, meint ein Insider

Mit dem ROG Xbox Ally X bringt Microsoft erstmals einen Handheld für stolze 1.000 $ auf den Markt. Das Gerät liegt damit preislich auf Premium-Laptop-Niveau, bietet jedoch Hardware, die im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie Steam Deck oder dem potenziellen PlayStation-Handheld deutlich weniger Leistung pro Dollar liefert. Branchen-Insider Moores Law is Dead merkt an: Dieser Preis ist weniger auf Marktanteilsgewinn, sondern gezielt auf die treueste Xbox-Fanbase zugeschnitten.

Die Xbox-Strategie hat sich spürbar verschoben. Die Xbox Series X und S kosten mittlerweile mehr als viele vergleichbare PCs, und der ROG Xbox Ally X setzt diesen Trend konsequent fort. Ziel ist nicht Expansion, sondern die Monetarisierung von 10–30 Millionen Hardcore-Fans, die bereit sind, hohe Preise zu zahlen.

Leistung vs. Preis – Hardware im Check

Der ROG Xbox Ally X verfügt über acht RDNA2 Compute Units und ein hochwertiges Display. Das reicht jedoch nicht, um moderne Spiele in 1080p120 flüssig zu betreiben. Im Vergleich: Ein Steam Deck LCD kostet aktuell rund 320 $ und liefert mehr Rechenleistung, während kommende PlayStation-Handhelds voraussichtlich schneller und günstiger sein werden.

Die Frage, ob die Produktionskosten den 1.000 $-Preis rechtfertigen, beantwortet sich schnell. Selbst bei hochwertigen Displays, Custom-Chipsätzen und Verarbeitung liegen die realistischen Herstellungskosten deutlich unter dem Verkaufspreis. Der Aufschlag ist also in erster Linie Marketing- und Fan-Ökonomik, kein technisches Limit.

Premiumpreis statt Marktanteil

Ein Jahr zuvor versprach Phil Spencer noch, man werde den Markt nicht mit 1.000 $-Geräten erweitern. Heute kostet ein Handheld genau diesen Betrag, und die Xbox Series X übertrifft mittlerweile die PS5 Pro im Preis. Laut Moores Law is Dead deutet das entweder auf Spencers abnehmende Einflussnahme oder auf einen bewussten Strategiewechsel hin: Die Fans werden als Zahlungsmittel für Experimente genutzt, statt neue Käufer zu gewinnen.

Für die Branche zeigt sich hier ein interessantes Szenario. Hohe Preise auf Fan-Treue zu stützen funktioniert kurzfristig, kann langfristig aber Reputation kosten. Microsoft nutzt den ROG Xbox Ally X primär als Beta-Testplattform für Windows-Gaming, während die Hardware selbst kaum konkurrenzfähig bleibt.

Der ROG Xbox Ally X ist ein Zeichen für die kommenden Jahre: Premiumpreise, Fokus auf bestehende Fans und die Nutzung der Hardware zur Erprobung neuer Windows-Features. Für PC-Spieler mag das Vorteile bringen, für Handheld-Enthusiasten bleibt die Frage: Lohnt sich die Investition? Alternativen wie Steam Deck oder PlayStation-Handhelds bieten derzeit bessere Leistung zu deutlich niedrigeren Preisen.