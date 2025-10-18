ROG Xbox Ally X – Ausverkauft oder bewusst klein gehalten für den Erfolg?

Der ROG Xbox Ally X gilt offiziell als Erfolg: Fast ausverkauft innerhalb kürzester Zeit, hieß es. Doch hinter der glänzenden Marketingfassade steckt offenbar ein anderes Bild. Laut Brancheninsidern war der „Ausverkauf“ weniger ein Beweis für hohe Nachfrage als vielmehr das Ergebnis einer extrem begrenzten Produktion, vergleichbar mit den berüchtigten „Paper Launches“ von Nvidia-Grafikkarten.

Ein großer US-Händler spricht sogar davon, dass zum Start nur einige Hundert Einheiten des ROG Xbox Ally X ausgeliefert wurden – landesweit. Zum Vergleich: Selbst kleinere GPU-Releases wie die RTX 5080 hatten ähnliche Volumina, und die galten schon als kaum verfügbar. Von Konsolenmaßstäben à la PS5 oder Switch 2 ist der ROG Xbox Ally X also weit entfernt.

Mehr Schein als Sein?

Auch die günstigere ROG Ally Non-X-Variante (Z2A) war mit unter 2.000 Geräten im Umlauf, also ein Vielfaches mehr, aber immer noch winzig im Vergleich zu etablierten Plattformen. Zudem ist deren Preis-Leistungs-Verhältnis schwer zu rechtfertigen: weniger als die Hälfte der Performance des ROG Xbox Ally X, bei einem Preis, der sich kaum vom Steam Deck OLED unterscheidet.

Noch problematischer: Es sind angeblich keine nennenswerten Nachlieferungen geplant. Microsoft und Asus sollen den Launch bewusst klein gehalten haben, offenbar als Testlauf, um Marktreaktionen und Partnerinteresse auszuloten.

Warum Microsoft vorsichtig bleibt

Dies könnte ein Indiz dafür sein, warum Microsoft seinen eigenen Xbox-Handheld zunächst auf Eis gelegt hat. Um den Chip zu produzieren, wäre angeblich eine Mindestbestellmenge von rund 10 Millionen Einheiten nötig gewesen, ein finanzielles Risiko, das man in Redmond offenbar nicht eingehen wollte.

Stattdessen scheint Asus’ ROG-Reihe als Experimentierfeld zu dienen. Wie weit kann ein Windows-basiertes Handheld im Markt überhaupt Fuß fassen? Und lohnt sich der Aufwand gegen etablierte Systeme wie dem Steam Deck?

Der schnelle „Ausverkauf“ des ROG Xbox Ally X wirkt bei näherem Hinsehen weniger wie ein Triumph, sondern wie ein taktischer Testballon, wenn diese Infos stimmen. Die Zahlen deuten eher auf künstliche Verknappung als auf großen Erfolg hin, und Microsoft beobachtet offenbar genau, ob sich ein echter Markt für solche Geräte überhaupt entwickelt.

Wer gehofft hat, der Ally X sei der Auftakt zu einer neuen Handheld-Generation von Xbox, dürfte sich vorerst gedulden müssen.