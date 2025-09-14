ROG Xbox Ally X – Eine Totgeburt mit Ansage?

Microsoft verkauft uns nach Game Pass und Spiele-Abo nun Xbox Play Anywhere als die große Gaming-Utopie: Einmal kaufen, überall spielen, nahtlos speichern, egal ob Konsole oder PC. Klingt nach einer Zukunft, die man sich auf einem Gaming-Poster über’s Bett hängen könnte. Dumm nur, dass die großen Publisher – also genau die, die man dafür bräuchte – einfach nicht mitmachen.

Indie-Heldentum statt AAA-Giganten

Natürlich, es gibt über 1000 Titel im Programm. Klingt fett, oder? Blöd nur, dass die Liste hauptsächlich von Indie-Studios gestemmt wird, die ohnehin gerne neue Features ausprobieren. Hollow Knight: Silksong? Ja bitte. Cronos: The New Dawn? Klar. Aber wo sind EA, Ubisoft oder Take-Two? Die schauen zu, zucken mit den Schultern und veröffentlichen ihre Games lieber bei Steam, und zwar ohne sich mit Microsofts kompliziertem Store-Prozess herumzuärgern.

Und Capcom? Die haben’s mal probiert mit Resident Evil 7 und danach so schnell wieder die Flucht ergriffen, als hätten sie beim Microsoft Store ein Nemesis-Sighting gehabt. Das Kernproblem liegt im Microsoft Store selbst. Entwickler berichteten in der Vergangenheit von komplett kaputten Analytics, chaotischen Zertifizierungsprozessen mit wochenlangen Verzögerungen und einem Support-System, das Tickets ohne Lösung auch mal schließt.

Xbox Ally – der „fast-Xbox“-Handheld

Das Ganze wird besonders kritisch, wenn man auf den neuen Rog Xbox Ally X schaut. Microsoft bewirbt das Ding mit dem Slogan „This is an Xbox“. Technisch korrekt ist das ungefähr so wie zu behaupten, ein Dönerteller sei ein Salat. Der ROG Xbox Ally X ist in Wahrheit ein Windows-11-PC, und damit laufen eben nur Play-Anywhere-Spiele. Und wenn die großen Publisher keinen Bock haben, schrumpft deine Bibliothek schneller als der Akku im Performance-Modus.

Aber mal im Ernst: Will ich meine Xbox-Bibliothek wirklich überall dabei haben, muss ich Spiele oft noch mal bei Steam kaufen. Also genau der Plattform, die Microsoft eigentlich Konkurrenz machen will. Herzlichen Glückwunsch: Ausgerechnet das Handheld, das die Xbox-Welt öffnen sollte, schickt die Spieler in die Arme von Valve.

Microsofts Déjà-vu: Windows Phone lässt grüßen

Das alles erinnert fatal an Windows Phone. Tolle Vision, nette Features, aber am Ende klaffte ein riesiges „App Gap“, weil niemand mitmachen wollte. Microsoft hat damals versucht, mit schönen Worten und ein paar Zuckerwürfeln Entwickler ins Boot zu holen. Das Ergebnis ist bekannt und das Boot gesunken. Und jetzt droht Xbox Play Anywhere ein ähnlich nasses Ende, wenn Microsoft nicht endlich ernsthaft investiert.

Play Anywhere ist im Kern eine großartige Idee, eine, die den Begriff „Ökosystem“ mal wirklich verdient. Aber ohne die großen Publisher ist das Ganze ein halb fertiger Traum. Wenn Microsoft nicht bald die Einstiegshürden senkt, handfeste Vorteile für Entwickler bietet und endlich mal Marketing macht, das über PowerPoint-Folien hinausgeht, dann war’s das. Dann übernimmt Steam die Show, und der ROG Xbox Ally wird zur teuersten Steam-Maschine aller Zeiten. Ich sehe es schon kommen: Hier wird mal wieder mit der Brechstange ein Konzept auf den Markt geworfen, während Steam & Co. von der Seitenlinie zuschauen und den Markt in wenigen Monaten überrollen.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind teilweise die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen und sollen zum Diskutieren anregen.