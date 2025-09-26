Latest

ROG Xbox Ally X fast ausverkauft – jetzt schnell vorbestellen

Der ROG Xbox Ally X ist schon jetzt fast ausverkauft. Warum das Handheld so gefragt ist, was es kostet und wo ihr noch zuschlagen könnt.

Rog Xbox Ally Vorbestellen

Die Nachfrage nach dem neuen ROG Xbox Ally X ist gewaltig. Kaum waren die Vorbestellungen online, meldete Microsoft bereits: Auf dem Xbox Store sind die Kontingente weltweit erschöpft. Ähnlich sieht es hier in Deutschland aus. Wer noch eine Chance haben will, muss nun schnell sein, hier gibt es zumindest noch Restbestände.

Kein Wunder: Mit dem Launch am 16. Oktober steht hier ein Gerät in den Startlöchern, das Windows- und Xbox-Ökosystem auf eine neue Hardware-Klasse bringt.

Preise, Modelle und Besonderheiten

  • ROG Xbox Ally: 599,99 EUR
  • ROG Xbox Ally X: 899,99 EUR

Der Unterschied liegt in der Ausstattung. Die X-Version bietet mehr Leistung und richtet sich klar an Spieler, die keine Kompromisse bei Grafik und Performance eingehen wollen.

ASUS ROG Xbox Ally X

RC73XA-NH011W, Gaming Handheld, 7 Zoll 120 Hz

899 EURGet It Now

ASUS ROG Xbox Ally

RC73YA-NH002W, Gaming Handheld, 7 Zoll 120 Hz

599 EURGet It Now

Microsoft hat Windows 11 speziell für die Handhelds optimiert. Mit der neuen „Fullscreen Experience“ werden unnötige Prozesse deaktiviert, wodurch über 2 GB RAM für Spiele frei werden. Klingt nach einem Detail, ist aber ein echter Boost, wenn man anspruchsvolle Titel mobil zocken will.

Microsoft & Asus: Ein klares Signal

Xbox-Manager Jason Ronald hatte das im Vorfeld schon angedeutet: Mit Asus hat Microsoft den richtigen Partner gefunden, um Handheld-Gaming ernsthaft voranzutreiben. Dazu kommt das Handheld Compatibility Program, das nicht nur den Ally-Geräten zugutekommt, sondern perspektivisch allen Windows-Handhelds. Heißt: Der ROG Xbox Ally X ist nicht nur ein Einzelgänger, sondern ein Türöffner für eine ganze Geräteklasse.

Wenn die Vorbestellungen schon jetzt ausverkauft sind, dürfte auch zum Release-Day am 16. Oktober Knappheit herrschen. Wer sich den ROG Xbox Ally X sichern will, sollte also nicht lange zögern.

Aus meiner Sicht ist der Hype nachvollziehbar: Microsoft liefert hier erstmals ein Windows-Handheld, das wirklich für Controller-Bedienung gedacht ist. Ob es die Switch und Steam Deck langfristig herausfordert, wird sich zeigen, aber die Weichen sind gestellt.

