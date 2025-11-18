ROG Xbox Ally X Firmware-Update RC73XA bringt massiven Performancesprung

ASUS verteilt heute ein umfangreiches Update-Paket für die ROG-Handheld-Reihe, darunter auch den ROG Xbox Ally X, die mit mehreren System-, Treiber- und Firmware-Verbesserungen versorgt wird. Viele Änderungen gehen dieses Mal nicht nur in Richtung Komfort, sondern greifen tief ins Energiemanagement und die Gaming-Performance ein.

Mehr Kontrolle über CPU, Power und Display

Die aktualisierte Armoury-Crate-SE-Version 2.1.15.0 ist das Kernstück des Updates. Auf dem ROG Xbox Ally X tauchen nun erstmals Optionen für P- und E-Kern-Konfigurationen auf, etwas, das Besitzer des Handhelds schon länger gefordert haben. Dazu kommen erweiterte Windows-Power-Modes und ein FPS-Limiter, der jetzt bei 40 FPS statt 45 ansetzt. Klingt unspektakulär, ist aber sinnvoll. Bei einem 120-Hz-Display lassen sich so stabilere Frame-Timings erreichen.

Aktualisiert wurde außerdem das Gyro-Aiming, das jetzt spürbar ruhiger und präziser arbeitet. Die Marketing-Abteilung nennt es „verbesserten Algorithmus“, Spieler würden wohl eher sagen: Es driftet endlich nicht mehr so rum.

System-Fixes, die lange überfällig waren

Die Plattform selbst wird ebenfalls robuster. Captive Portals – diese Hotel-WLAN-Loginseiten, an denen mobile Geräte traditionell verzweifeln – funktionieren jetzt korrekt. Die Systeme gehen zudem nach fünf Minuten in den Stand-by, statt ewig wach zu bleiben. Kleine Details, aber wichtig für Akkulaufzeit und Alltagstauglichkeit.

Für das Modell RC73XA (ROG Xbox Ally X) liefert ASUS gleich mehrere gezielte Updates aus:

Ein optimiertes BIOS, das Update-Prozesse sauberer abwickelt

Stabilere Touch-Panel-Firmware

Neue Power-Delivery-Software, die Ladeverhalten und Zuverlässigkeit stärkt

Ein aktualisierter AMD-GPU-Treiber mit mehr Performance und Fixes für Audio-Artefakte bei Auto-Super-Resolution

Ein neuer AMD-Chipset-Treiber, der das Gesamtsystem effizienter macht

Kurz gesagt: Die ROG Xbox Ally X bekommt genau die Art von Feinschliff, den man normalerweise erst Monate später sieht.

Zusammengefasst wirkt das Update wie ein Schritt in Richtung Reifephase des Handhelds. ASUS adressiert typische Schwachstellen – Energiemanagement, Gyro-Präzision, Treiber-Stabilität – und schafft damit eine Basis für zukünftige Features. Für die Branche zeigt sich einmal mehr: Handheld-PCs sind kein Nischenexperiment mehr, sondern ein Ökosystem mit echter Update-Strategie.