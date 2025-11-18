ROG Xbox Ally X Firmware-Update RC73XA bringt massiven Performancesprung

ASUS verteilt heute ein umfangreiches Update-Paket für die ROG-Handheld-Reihe, darunter auch den ROG Xbox Ally X, die mit mehreren System-, Treiber- und Firmware-Verbesserungen versorgt wird. Viele Änderungen gehen dieses Mal nicht nur in Richtung Komfort, sondern greifen tief ins Energiemanagement und die Gaming-Performance ein.
Mehr Kontrolle über CPU, Power und Display
Die aktualisierte Armoury-Crate-SE-Version 2.1.15.0 ist das Kernstück des Updates. Auf dem ROG Xbox Ally X tauchen nun erstmals Optionen für P- und E-Kern-Konfigurationen auf, etwas, das Besitzer des Handhelds schon länger gefordert haben. Dazu kommen erweiterte Windows-Power-Modes und ein FPS-Limiter, der jetzt bei 40 FPS statt 45 ansetzt. Klingt unspektakulär, ist aber sinnvoll. Bei einem 120-Hz-Display lassen sich so stabilere Frame-Timings erreichen.
Aktualisiert wurde außerdem das Gyro-Aiming, das jetzt spürbar ruhiger und präziser arbeitet. Die Marketing-Abteilung nennt es „verbesserten Algorithmus“, Spieler würden wohl eher sagen: Es driftet endlich nicht mehr so rum.
System-Fixes, die lange überfällig waren
Die Plattform selbst wird ebenfalls robuster. Captive Portals – diese Hotel-WLAN-Loginseiten, an denen mobile Geräte traditionell verzweifeln – funktionieren jetzt korrekt. Die Systeme gehen zudem nach fünf Minuten in den Stand-by, statt ewig wach zu bleiben. Kleine Details, aber wichtig für Akkulaufzeit und Alltagstauglichkeit.
Für das Modell RC73XA (ROG Xbox Ally X) liefert ASUS gleich mehrere gezielte Updates aus:
- Ein optimiertes BIOS, das Update-Prozesse sauberer abwickelt
- Stabilere Touch-Panel-Firmware
- Neue Power-Delivery-Software, die Ladeverhalten und Zuverlässigkeit stärkt
- Ein aktualisierter AMD-GPU-Treiber mit mehr Performance und Fixes für Audio-Artefakte bei Auto-Super-Resolution
- Ein neuer AMD-Chipset-Treiber, der das Gesamtsystem effizienter macht
Kurz gesagt: Die ROG Xbox Ally X bekommt genau die Art von Feinschliff, den man normalerweise erst Monate später sieht.
Zusammengefasst wirkt das Update wie ein Schritt in Richtung Reifephase des Handhelds. ASUS adressiert typische Schwachstellen – Energiemanagement, Gyro-Präzision, Treiber-Stabilität – und schafft damit eine Basis für zukünftige Features. Für die Branche zeigt sich einmal mehr: Handheld-PCs sind kein Nischenexperiment mehr, sondern ein Ökosystem mit echter Update-Strategie.
Habe alles schon eingerichtet ja war etwas aufwendig aber läuft jetzt habe nur ab und zu probleme mit der bild Ausgabe von der dockingsattion sonst läuft alle
-Dockingsattion von zotac mit eingebauter 2tb nvme ssd
-dualsense gekoppelt fürs am tv zocken
-Samsung galaxy buds3 problemlos gekoppelt (Bluetooth scheint wohl ein high end standart zusein)
-maus und Tastatur kabellos auch über Bluetooth verbunden
-einfach bei einschalten big picture mode festlegen fertig ist die laube
Alles machbar natürlich könnte alles mehr plug and playiger sein aber was manche für Bilder and die Wand malen wie anstrengend es sei pc gaming zu betreiben,das sind die selben leute die media markt extra geld bezahlen für die erst Einrichtung.
Und mit steam os kann ich mir vorstellen das alles noch einfacher ist/wird mit der steam Maschine
Dann freue dich doch einfach, ohne irgendwelchen Personen (die du eh nicht kennst) einen mitzugeben. Es könnte so einfach sein…..